Giữa tin đồn sử dụng chất kích thích, bài đăng của MC Trấn Thành ngay lập tức thu hút hơn 150 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước loạt tin nhắn tố cáo một nam nghệ sĩ hài có tiếng của showbiz Việt sử dụng chất cấm. Ngay lập tức, thông tin này được lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, bàn tán của công chúng.

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi một số cư dân mạng cho rằng Trấn Thành có liên quan đến scandal này. Nguyên nhân là vì sao nam kia chính là bạn thân của nam MC.

Giữa lúc tin đồn bùng phát, MC Trấn Thành đã có động thái cực gắt trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ông xã Hari Won tỏ ra vô cùng bức xúc trước những tin nhắn bịa đặt, giả mạo bôi nhọ danh dự của bản thân: “Tôi thật sự rất tức giận khi đọc được những tin nhắn của bạn nào đó đang đưa ra cái tin nhắn giả mạo để bôi nhọ danh dự tôi. Tôi sống thế nào tự lương tâm tôi trả lời. Và tôi tin khán giả của tôi cũng hiểu Trấn Thành là người như thế nào”.

Bài đăng của nam MC - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Trấn Thành cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra kẻ giả mạo này bằng mọi giá: “Xã hội này còn có pháp luật. Trấn Thành xin các fan của Xìn khắp nơi truy lùng, tìm ngay dùm tôi cái Facebook đăng tin bôi nhọ đó, hoặc địa chỉ càng tốt. Bằng mọi giá tôi sẽ cho công an và luật sư của tôi đến nhà gặp bạn. Và tôi cam đoan... Bạn sẽ trả giá rất đắt!

Không phải tự dưng không bằng không chứng mà bôi nhọ danh dự ai cũng được. Tôi muốn những người như thế này phải chịu phạt thật nặng trước pháp luật. Tôi hứa bạn tôi làm đấy!”.

Trấn Thành khẳng định người tung tin đồn sẽ phải trả giá - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ hành động kiên quyết của nam MC: “Luôn tin tưởng và ủng hộ Trấn Thành”, “Ủng hộ anh, hãy lôi những kẻ xúc phạm tới nhân phẩm người khác ra pháp luật”, “Cần lắm pháp luật trừng trị nghiêm những kẻ bịa đặt, vu khống”, “Anh cố lên nha”…

Xôn xao hình ảnh nghi vấn nam diễn viên A có hành động như đang dùng chất kích thích Chưa rõ là hình ảnh thật hay chỉ là trêu đùa, nhưng việc một diễn viên hài nổi tiếng như A xuất hiện với hành động được cho là rất nhạy cảm như thế này đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-tung-tin-don-su-dung-chat-kich-thich-tran-thanh-tuc-gian-ban-se-tra-gia-rat-dat-360144.html