Dòng tâm sự gây hoang mang của Khánh Thi giữa đêm và câu chuyện bất ngờ phía sau

Chia sẻ đầy tâm sự của kiện tướng dancesport Khánh Thi giữa đêm khiến cư dân mạng một phen hoang mang.

Khuya 16/6, Khánh Thi khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng khi đăng tải status về chuyện tình yêu. Cụ thể cô viết: "Cám ơn đã cho nhau một quãng thời gian đủ cảm thấy đẹp. Bây giờ con đường dài còn trước mắt. Trọn một kiếp yêu".



Bài đăng của Khánh Thi khiến mọi người bất an - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ này khiến dư luận hoài nghi về chuyện tình cảm của kiện tướng dancesport Khánh Thi và chồng trẻ. Mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra bởi trước đó ít ngày, cô vẫn chia sẻ ảnh tình tứ bên ông xã, cùng tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ.

Ít ngày trước, cặp đôi còn cùng nhau tổ chức tiệc mừng con gái tròn 2 tuổi - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ liên tục hỏi thăm ngọn nguồn câu chuyện. Không để fan tò mò suy đoán, khi trả lời một bình luận của người quen, bà mẹ hai con giải thích đó chỉ là tâm trạng của cô sau khi đi tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Đức Tuấn. Cứ tưởng vợ chồng nghệ sĩ "cơm không lành canh không ngọt", lời giải đáp của bà xã Phan Hiển giúp fan thở phào nhẹ nhõm.

Tổ ấm viên mãn của Khánh Thi và Phan Hiển sau nhiều sóng gió - Ảnh: FB

Khánh Thi và Phan Hiển từng là cặp đôi gây nhiều tranh cãi của làng giải trí Việt. Trước khi nên duyên vợ chồng, Khánh Thi từng là cô giáo của chồng và hơn anh tận 12 tuổi. Thế nhưng vượt qua khoảng cách tuổi tác, cặp đôi "cô trò" vẫn đến bên nhau để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hiện vợ chồng kiện tướng dancesport đã có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, 1 trai 1 gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-tam-su-gay-hoang-mang-cua-khanh-thi-giua-dem-va-cau-chuyen-bat-ngo-phia-sau-362883.html