Đông Nhi và Ông Cao Thắng tung bộ ảnh bầu lãng mạn trên giường, ai nhìn cũng mê

Hậu trường 12/05/2020 15:47

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang chuẩn bị mọi thứ để chào mừng thành viên mới của gia đình. Cặp đôi vừa thực hiện bộ ảnh bầu đáng yêu khiến fan xuýt xoa.

Đông NhiÔng Cao Thắng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Sau 1 thập kỷ yêu, họ chính thức "về chung nhà" bằng một hôn lễ cổ tích vào cuối năm 2019. Cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ đồng nghiệp, khán giả khắp cả nước.

Sau hơn 5 tháng đám cưới, cuối tháng 4/2020, cặp đôi hân hoan báo tin vui đến công chúng. Được biết, ca sĩ Đông Nhi đã mang thai được 3 tháng. Cả hai thường xuyên chia sẻ về chuyện bầu bí và nhận được sự quan tâm của mọi người.

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Cặp đôi chụp ảnh bầu, chào mừng thiên thần nhỏ sắp ra đời - Ảnh: Instagram
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Từ ngày có tin vui, cuộc sống của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng ngập tràn hạnh phúc - Ảnh: Instagram

Vài giờ trước, đôi vợ chồng đình đám lại tiếp tục khiến mọi người "phát hờn" khi tung bộ ảnh bầu lên trang cá nhân. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi. Cả hai diện đồ pyjama, tạo dáng trên giường ngủ. Có thể nhận thấy, cuộc sống hôn nhân của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang vô cùng viên mãn. Gương mặt rạng ngời, nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cả hai đã nói lên tất cả.

Đông Nhi hạnh phúc viết: “Chào đón thế lực siêu nhí sắp tới trên chiếc giường nhỏ bé. Thế lực nhí tương lai biết nằm đâu rồi nè”.

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Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong bộ ảnh bầu đầu tiên khiến mọi người phải ghen tỵ - Ảnh: Instagram

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh bầu của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến mọi người vô cùng thích thú, để lại vô số bình luận khen ngợi. Đặc biệt, nhìn hình ảnh “tình bể bình của cặp đôi, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận càng có thêm động lực để sớm kết thúc cuộc sống độc thân.

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Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ cảm xúc khó tả của mình sau 3 tháng biết tin có thai. Ngoài cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa, cô vẫn có chút lo lắng.

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