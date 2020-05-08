Ca sĩ Đông Nhi nói lời yêu thương với đứa con trong bụng, tiết lộ điều xúc động về mẹ ruột

Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ cảm xúc khó tả của mình sau 3 tháng biết tin có thai. Ngoài cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa, cô vẫn có chút lo lắng.

Sau 5 tháng kết hôn, thông tin Đông Nhi và Ông Cao Thắng sắp đón con đầu lòng ra đời nhận được sự quan tâm của mọi người. Dù đã mang thai được 3 tháng nhưng đến hiện tại ca sĩ Đông Nhi vẫn mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô viết: "Con yêu của mẹ! Đến giờ tuy đã biết tin có con yêu được 3 tháng rồi nhưng đôi lúc Mẹ vẫn chấp chới giữa 2 nửa cảm xúc: một là vui mừng vô cùng, hai là lo lắng mông lung. May được Bà và Ba động viên suốt, bảo mẹ bầu nào cũng vậy nên Mẹ cũng yên tâm hơn nhiều".

Ở tháng thứ 3 thai kỳ, nữ ca sĩ lộ bụng bầu lớn - Ảnh: FB Suốt thời gian qua, Đông Nhi thường xuyên tâm sự với mẹ ruột và nghe bà động viên để lấy lại bình tĩnh trong lần đầu mang thai. Nhân đây, cô cũng chia sẻ xúc động về đấng sinh thành. Nữ ca sĩ tự hào vì mình được thừa hưởng một phần tính cách nhẹ nhàng của mẹ và tình yêu thương trọn vẹn từ bà. Nhờ đó, bà xã Ông Cao Thắng tự tin mình sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.

Nữ ca sĩ khóc nghẹn trong clip chia sẻ về mẹ mới đây - Ảnh: FB "Chính những lúc như thế này, Mẹ thầm cảm thấy biết ơn vì có nhiều thời gian gặp Bà, lắng nghe Bà, và cũng hiểu Bà hơn. Hóa ra, trước khi làm Mẹ với rất nhiều cảm xúc hỗn độn ấy, Mẹ cũng đã có một người Mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ được thừa hưởng những dịu nhẹ lan tỏa và chăm sóc ân cần từ Bà, trong suốt quãng tuổi thơ với đủ loại kỉ niệm vui, buồn, khó khăn, vất vả hay những lúc ốm đau, nản lòng.

Mẹ tin là những dịu nhẹ mà Bà đã truyền cho Mẹ từ thời thơ bé ấy cho đến tận bây giờ sẽ là hành trang tuyệt vời để Mẹ biết cách trở thành một người Mẹ dịu nhẹ với con bằng tất cả tình yêu thương và sự ấm áp của mình", Đông Nhi bộc bạch. Khoảnh khắc Ông Cao Thắng và Đông Nhi báo tin vui cho công chúng - Ảnh: FB Trước đó, cô cũng không ngại tâm sự về những thay đổi của bản thân khi có thai. Từ một người hay ăn kiêng giữ dáng, giờ nữ ca sĩ ăn 5-6 bữa mỗi ngày mà vẫn không thấy đủ. Cô sẵn sàng từ bỏ nhiều thói quen và sở thích vì "thiên thần nhỏ" trong bụng. Về phía Ông Cao Thắng, anh dành nhiều thời gian chăm sóc, động viên vợ. Từng rất ít vào bếp, giờ anh rất chăm nấu nướng để bồi bổ cho bà xã.

Đông Nhi tâm sự về những thay đổi sau khi mang thai, bất ngờ nhất là Ông Cao Thắng Ca sĩ Đông Nhi vui mừng vì sự thay đổi của Ông Cao Thắng từ khi biết mình được lên chức ba. Từ một người ít vào bếp, giờ đây anh chăm chỉ nấu nướng cho vợ.

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