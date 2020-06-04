Đông Nhi khoe nhan sắc đỉnh cao ở tháng thứ 5 thai kỳ, bầu nhưng vẫn đẹp bất chấp

Ca sĩ Đông Nhi nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Dù đã có dấu hiệu tăng cân nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.

Sau hơn nửa năm "về chung nhà" với Ông Cao Thắng, hiện ca sĩ Đông Nhi đang mang thai ở tháng thứ 5, sức khỏe tốt. Nữ ca sĩ 8x đã tạm ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật, tập trung dưỡng thai đợi ngày em bé chào đời.

Suốt nhiều tháng qua, Đông Nhi được ông xã Ông Cao Thắng chăm sóc chu đáo, đưa đi du lịch nhiều nơi - Ảnh: FB

Mới đây, bà xã Ông Cao Thắng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Dễ dàng nhận ra bụng của Đông Nhi đã lùm lùm, vóc dáng và gương mặt cũng mũm mĩm hơn trước. Dù vậy, giọng ca "Bad boy" vẫn được ngợi khen hết lời bởi thần thái rạng rỡ, tươi trẻ của mình.

Tuy hơi tăng cân nhưng sự rạng rỡ của nữ ca sĩ vẫn khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: FB

Cũng trong bài viết này, Đông Nhi bộc bạch thêm về cuộc sống thường ngày sau khi có thai.

Cô viết: "Từ ngày có “tài trí nhí” trong bụng, Nhi phải tạm biệt luôn phòng gym nên nhiều lúc cũng cuồng chân cuồng tay lắm. Mấy bữa nghỉ Tết Covid dạo Facebook thấy bài viết hướng dẫn tập thể dục tại nhà cho bà bầu thú vị quá nên Nhi làm theo. Ban đầu Nhi chỉ thử với vài động tác đơn giản như ngồi thiền thôi, từ từ tập các động tác khó hơn. Giờ thì ngày nào không tập là thấy thiếu liền.

Người Việt mình kỹ tính nên hay dặn có thai là phải nhẹ nhàng, ít vận động. Tuy nhiên, Nhi thấy mỗi sáng dành ra vài phút tập luyện theo khả năng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai hơn mà còn ăn ngon hơn nữa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nhi-khoe-nhan-sac-dinh-cao-o-thang-thu-5-thai-ky-bau-nhung-van-dep-bat-chap-360775.html