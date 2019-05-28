Đọc tâm thư Lê Tuấn Anh gửi cho con gái riêng của vợ, ai cũng rưng rưng vì quá xúc động

Bằng sự chân thành, Lê Tuấn Anh đã giành được tình cảm và sự yêu mến từ các con riêng của vợ. Xí Ngầu và em trai Trê Phi xem ông như người cha ruột thịt.

Trước khi tái hôn với người chồng hiện tại là tài tử Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ Hồng Vân từng trải qua "một lần đò" và có 2 con riêng. Đến với cuộc hôn nhân thứ 2, nữ nghệ sĩ đã vun vén tổ ấm của mình thật hạnh phúc, viên mãn.

Cách đây không lâu, Lê Tuấn Anh cùng vợ sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái Xí Ngầu. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh vẫn chưa hết xúc động. Ít giờ trước, nam tài tử còn viết tâm thư dài gửi con riêng của vợ.

Cho đến lúc này, cảm xúc của ba vẫn còn lâng lâng, vẫn thấy hạnh phúc khi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của con lúc con giương cao tấm bằng trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Con vui và hạnh phúc, cả nhà mình cũng cùng chung cảm xúc ấy, nhất là mẹ của con... Nhìn ánh mắt của cô ấy, ba biết là mẹ của con đang cố giấu những giọt nước mắt tột cùng sung sướng.

Con gái ơi... Cái điều mà ba mẹ sung sướng, hạnh phúc hơn là khi thấy con đã thực sự trưởng thành, bản lĩnh và vững vàng trong cuộc sống. Ba thấy cách con đối nhân xử thế, cách con sắp xếp công việc từ việc lớn đến việc rất nhỏ đều chỉn chu, gọn gàng, có những việc con làm cực kì tinh tế khiến ba vô cùng bất ngờ đó con gái ạ.

Với những gì mà con đã và đang có, ông bà, ba mẹ hoàn toàn yên tâm, tin ở tương lai là vợ chồng con sẽ thành công, là chị hai mạnh mẽ để dìu dắt các em.

Ba hãnh diện về con, cả gia đình hãnh diện về con... Với thời gian, ba tin và mong rằng cảm xúc này còn nhân lên gấp bội. Hãy luôn cố gắng, mãi mãi hạnh phúc nhé, cô gái giỏi giang, xinh đẹp của ba mẹ".

Hiện cô đã lập gia đình và sống cùng chồng tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ của nam nghệ sĩ gây xúc động mạnh. Trước tình cảm từ tận đáy lòng của cha dượng, Xí Ngầu nghẹn ngào: "Con cảm ơn ba". Nghệ sĩ Hồng Vân cũng gửi lời yêu thương đến con gái: "Ba đã nói hết những gì mẹ muốn nói rồi, con gái yêu của mẹ".

Gia đình 5 thành viên vô cùng hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Xí Ngầu và em trai Trê Phi đang sống và làm việc tại Mỹ.