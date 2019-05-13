Báo tin cúng 49 ngày của Anh Vũ, Hồng Vân bị dân mạng ác ý trù ẻo: 'Cô xuống dưới với Anh Vũ cho vui'

Dường như việc NSND Hồng Vân thường xuyên chia sẻ thông tin về cố nghệ sĩ Anh Vũ khiến một số cư dân mạng khó chịu, dùng lời lẽ bất lịch sự để mỉa mai.

NSND Hồng Vân và cố nghệ sĩ Anh Vũ có mối quan hệ đồng nghiệp vô cùng thân thiết. Không chỉ là người giúp đưa thi thể đàn em về quê hương, bà mẹ khó tính của phim Gạo nếp gạo tẻ còn phụ gia đình lo đám tang nghệ sĩ Anh Vũ được chu toàn. Tình đồng nghiệp thân thiết hiếm có này trong showbiz Việt khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ. Làm việc chung hơn 20 năm, Hồng Vân xem Anh Vũ như em trai ruột của mình - Ảnh: Internet Mới đây nhất, nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ dòng trạng thái thông báo về lễ cúng 49 ngày của đàn em bạc mệnh. Cô đại diện gia đình cố nghệ sĩ Anh Vũ mời mọi người đến dự.

Hồng Vân viết: "Sắp tới 49 ngày của Vũ rồi... Anh chị em bạn bè của Vũ mọi người dành chút ít thời gian ghé với Vũ nha, sau 49 ngày em thực sự đi 'lưu diễn' xa mọi người rồi... Và sẽ lâu lắm không còn gặp nữa. Gia đình Vũ có nhờ Vân đại diện mời mọi người vì đông quá và không biết mời sao cho hết nên Vân mạn phép viết vài dòng lên đây, ai yêu thương Vũ hãy đến với Vũ nha".

Một vài nghệ sĩ tiếc nuối vì bận việc không thể đến vào lễ cúng 49 ngày của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ và nghệ sĩ Việt để lại bình luận tưởng nhớ nam diễn viên hài. Tuy nhiên, một dân mạng lại bất ngờ tỏ thái độ kém duyên: "Có gì đâu cô xuống dưới với Anh Vũ cho vui". Ngay lập tức, người này nhận về vô số lời chỉ trích, "ném đá" dữ dội. NSND Hồng Vân cũng đáp trả vô cùng thâm thúy: "Cô mà đi gặp Anh Vũ cô sẽ dắt con theo nha". Bình luận vô duyên của người này khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh: FBNV Được biết, lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ Anh Vũ sẽ được gia đình tổ chức vào ngày 16/5 tới đây tại chùa Ấn Quang (TP.HCM).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-tin-cung-49-ngay-cua-anh-vu-hong-van-bi-dan-mang-ac-y-tru-eo-co-xuong-duoi-voi-anh-vu-cho-vui-324839.html