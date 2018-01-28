Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ lại 'xé tim' người hâm mộ bằng trạng thái sốc sau trận đấu

Trong khi người hâm mộ bóng đá đang đặt hết niềm tin và hy vọng vào đội tuyển U23 Việt Nam ở trận chung kết thì Hoàng Hải Thu – thí sinh từng đoạt giải Người đẹp tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại dự đoán U23 Việt Nam thua Uzbekistan. Điều này đã khiến cô phải nhận "mưa gạch đá" từ dư luận.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường cho đến giây phút cuối cùng - Ảnh: Internet

Kết thúc trận đấu hôm qua (27/1), người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi đội tuyển U23 Việt Nam bị Uzbekistan đánh bại vào phút cuối cùng. Kết quả này khiến trái tim của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam tan vỡ. Trong khi cư dân mạng đang an ủi, động viên các cầu thủ vì đã chiến đấu ngoan cường, Hoàng Hải Thu lại đăng dòng trạng thái khoe tài dự đoán trên trang cá nhân: “2-1 nhé đã nói rồi”.