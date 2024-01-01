Diva Mỹ Linh lần đầu tiết lộ ‘Tôi và chồng Anh Quân từng 'chiến tranh lạnh' suốt 6 tháng’, ở chung nhà nhưng không nói chuyện

Tại tập 10 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vừa lên sóng với những trải lòng chuyện tình cảm và hôn nhân. Tại nhà chung, dàn chị đẹp đã có những tâm sự khá thoải mái về chuyện tình cảm.

Nữ Diva cũng chia sẻ thêm: "Giận tôi, tôi sẽ giận lại cho chừa, về sau không dám giận nữa luôn. Có lần tôi giận 6 tháng luôn, ở chung một nhà những không nói chuyện. Xong anh Quân bảo: 'Thôi được rồi, anh sợ em rồi!'. Tôi phải tra tấn chứ, để lần sau chỉ nghĩ đến chuyện này là không dám làm nữa. Tại vì tôi cũng nắm thóp được là anh Quân rất yêu con nên sẽ không bỏ đi".

Team Hương Ngọc Lan gồm Mỹ Linh và Hồng Nhung, Phương Vy, Lưu Hương Giang, Uyên Linh đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm gây chú ý. Diva Hồng Nhung tò mò cách làm hoà của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân khi giận nhau. Đáp lại sự thắc mắc của Hồng Nhung, Mỹ Linh có câu trả lời gây chú ý khiến các chị đẹp còn lại bất ngờ. “Giận tôi thì tôi sẽ giận lại cho lần sau không dám giận nữa luôn”, giọng ca Tóc Ngắn nói.



Mỹ Linh tiết lộ từng giận chồng suốt 6 tháng không nói chuyện, dù vẫn ở chung nhà.

Trong khi đó, diva Hồng Nhung lại nêu quan điểm đối lập rằng: "Nếu yêu nhau thì chuyện gì cũng giải quyết được hết. Nhưng tôi cứ sẽ làm lành trước cho nó nhanh".

Trước chia sẻ của đàn chị, Phương Vy cũng cho biết cô và chồng Tây không giận nhau được lâu như thế, cả hai chỉ thường xuyên cãi vã qua lại trong ngày là xong.

Mỹ Linh nói quan điểm về một cuộc hôn nhân lâu dài thì không nên chịu được những thứ mình không thích. “Nếu muốn sống với nhau lâu thì không nên chịu được những thứ mình không thích. Phải rất rõ ràng trong câu chuyện này vì mục tiêu của mình không phải một cuộc hôn nhân giả dối mà là một cuộc hôn nhân chân thật được xây dựng bởi tình yêu. Yêu nhau phải có xung đột, mỗi người phải lùi lại một chút để hòa hợp với nhau, không ai lùi mãi cũng không ai lấn mãi”, diva nói.

Đồng tình với Mỹ Linh, Lưu Hương Giang bày tỏ bất kỳ người phụ nữ nào muốn được tôn trọng trong hôn nhân.

Đồng tình với Mỹ Linh, Lưu Hương Giang bày tỏ bất kỳ người phụ nữ nào muốn được tôn trọng trong hôn nhân đều phải có sự nghiệp, tiếng nói.

Theo Mỹ Linh, nếu phụ nữ dành hết tình cảm cho gia đình chắc chắn người đàn ông sẽ nhìn thấy. Nếu khi người phụ nữ hết lòng nhưng người chồng vẫn không dành sự tôn trọng cho đối phương thì nên xem quan mối quan hệ hôn nhân này.

Giọng ca Hương Ngọc Lan tiết lộ có một giao kèo với ông xã rằng: "Tôi có bảo với anh Quân rằng. 'Nếu mà chúng mình có thể ở với nhau đến già thì con cái sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng giả sử nếu không được như thế thì em với anh thề với nhau là không nói lời cay đắng nhé'. Xong anh Quân bảo với tôi là bà cứ lo bà đi".

Diva Mỹ Linh và chồng nhạc sĩ Anh Quân kết hôn vào năm 1998 và có hơn 25 năm hạnh phúc.

Diva Mỹ Linh và chồng nhạc sĩ Anh Quân kết hôn vào năm 1998. Trước khi đến với Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân từng có cô con gái với bạn gái người nước ngoài. Thời điểm kết hôn cùng nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Linh có thể có nhiều sự lựa chọn chẳng hạn như không cần bận tâm quá nhiều về con gái riêng của chồng bởi mối quan hệ trong gia đình vẫn hòa thuận và vui vẻ.

Thế nhưng, Mỹ Linh đã quyết định thuyết phục mẹ ruột của con gái Anna cho con về Việt Nam để nuôi dạy. Được biết, trước khi sinh Anna, mẹ ruột của cô bé đã có 2 người con. Công việc làm y tá tại Đức cũng không quá thoải mái về kinh tế để có thể cho cả 3 người con sự giáo dục tốt nhất. Bản thân Mỹ Linh cũng hiểu chồng mình - nhạc sĩ Anh Quân vẫn luôn đau đáu trăn trở về cô con gái.

Gia đình Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân khi các con.

Con riêng của Anh Quân là Anna Trương rất thân thiết với Mỹ Linh.

25 năm trôi qua, cuộc hôn nhân của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân vẫn khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. 3 đứa trẻ ngày nào giờ đều đã trưởng thành và mạnh giỏi. Cô con gái đầu là Anna Trương hiện tại đã kết hôn và có cuộc sống của riêng mình. Con trai thứ 2 của Mỹ Linh hiện tại cũng đang theo đuổi ngành Y. Còn cô con gái út Mỹ Anh hiện là một trong những ca sĩ trẻ tiềm năng của showbiz Việt.

Mỹ Linh ở tuổi 48 viên mãn và đủ đầy trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Mỹ Linh ở tuổi 48 viên mãn và đủ đầy trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Có lẽ vì thế, người hâm mộ càng chờ đợi hơn cuộc dạo chơi của chị tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023.