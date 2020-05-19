Đinh Phương Ánh vén áo khoe eo thon gọn, gợi cảm sau 6 ngày sinh mổ

Vóc dáng thon gọn bất ngờ của ca sĩ Maria Đinh Phương Ánh sau chưa đầy 1 tuần hạ sinh con đầu lòng khiến mọi người trầm trồ.

Cách đây ít ngày, ca sĩ Maria Đinh Phương Ánh nhận được vô số lời chúc mừng khi hạ sinh con trai đầu lòng. Dù rất cố gắng để sinh thường nhưng cô được bác sĩ chỉ định đẻ mổ sau hơn nửa ngày theo dõi. Em bé chào đời nặng 3,2kg, là con trai và được ba mẹ đặt tên là William. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định và được xuất viện về nhà vào ngày 15/5 vừa qua.

Trong suốt quá trình "vượt cạn", chồng Đinh Phương Ánh luôn bên cạnh động viên vợ. Anh cũng đọc nhiều sách để phụ bà xã chăm sóc con trai vừa chào đời.

Đinh Phương Ánh và chồng ngoại quốc vui mừng chào đón con trai đầu lòng ra đời khỏe mạnh sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh: FB

Hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được công khai. Bé William sở hữu gương mặt lai Tây kháu khỉnh - Ảnh: FB

Sau ít ngày hạ sinh con đầu lòng, mới đây ca sĩ Maria Đinh Phương Ánh bất ngờ đăng ảnh khoe vóc dáng thon gọn. Không e dè, chân dài này thoải mái vén áo khoe vòng 2 và được mọi người khen ngợi hết lời.

Sau ít ngày hạ sinh con đầu lòng, Đinh Phương Ánh khoe eo thon bất ngờ - Ảnh: FB

Nhờ chế độ ăn uống hợp lý khi mang thai và chăm tập luyện nên chân dài này nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: FB

Đinh Phương Ánh kết hôn với doanh nhân Đan Mạch vào năm 2019 sau 4 năm hẹn hò. Chồng cô đang là tổng giám đốc của một công ty đồ nội thất tại Bình Dương. Hiện Đinh Phương Ánh không còn hoạt động ca hát mà tập trung kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Đinh Phương Ánh sinh con trai đầu lòng, hé lộ diện mạo em bé lai Tây kháu khỉnh Được biết, ca sĩ Maria Đinh Phương Ánh gặp khó khăn khi sinh thường nên em bé ra đời bằng phương pháp đẻ mổ. Thiên thần nhỏ vừa chào đời là bé trai, nặng 3,2kg.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-phuong-anh-ven-ao-khoe-eo-thon-gon-goi-cam-sau-6-ngay-sinh-mo-359119.html