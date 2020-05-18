Đinh Phương Ánh sinh con trai đầu lòng, hé lộ diện mạo em bé lai Tây kháu khỉnh

Được biết, ca sĩ Maria Đinh Phương Ánh gặp khó khăn khi sinh thường nên em bé ra đời bằng phương pháp đẻ mổ. Thiên thần nhỏ vừa chào đời là bé trai, nặng 3,2kg.

Dù cố gắng chịu cơn đau hơn nửa ngày để có thể sinh thường, nhưng cuối cùng Maria Đinh Phương Ánh được bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Con đầu lòng của nữ ca sĩ là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định và được các bác sĩ cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Vợ chồng Đinh Phương Ánh hạnh phúc chào đón con đầu lòng ra đời - Ảnh: Internet

Hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được hé lộ - Ảnh: Internet

Suốt thời gian nữ ca sĩ "vượt cạn", ông xã ngoại quốc luôn túc trực kề bên chăm sóc, động viên tinh thần vợ. Sau khi em bé ra đời, chồng kém tuổi cũng phụ giúp cô trông nom con trai William.

Chồng Đinh Phương Ánh hiện là tổng giám đốc của một công ty đồ nội thất Đan Mạch tại Bình Dương. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019 sau 4 năm tìm hiểu.

Ảnh cưới của người đẹp họ Đinh và chồng Đan Mạch kém tuổi - Ảnh: FB

Maria Đinh Phương Ánh được biết đến với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô không mấy nổi bật. Chân dài này tạo ấn tượng bởi gương mặt đẹp cùng thân hình sexy. Cô theo đuổi phong cách nóng bỏng và thường được nhắc đến với những bộ ảnh gợi cảm, khoe thân táo bạo.

Hiện tại, nữ ca sĩ đã rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh. Sau gần 1 năm kết hôn với chồng Đan Mạch kém tuổi, cuộc sống của cô càng thêm viên mãn khi thiên thần nhỏ chào đời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-phuong-anh-sinh-con-trai-dau-long-he-lo-dien-mao-em-be-lai-tay-khau-khinh-359006.html