Ở tuổi 34, Hoa hậu Oanh Yến vừa sinh con thứ 6 cho chồng đại gia, lộ diện mạo em bé

Hoa hậu Oanh Yến nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp khi hạ sinh con thứ 6 thành công.

Theo thông tin được đăng tải, Hoa hậu Oanh Yến đã hạ sinh con thứ 6 vào chiều qua (9/4) tại một bệnh viện quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. Chân dài sinh năm 1986 sinh mổ, bé trai chào đời nặng 3,7kg. Được biết, nàng hậu chuyển dạ sớm hơn dự kiến 1 tuần, đại gia Tân Long đặt tên con trai là Nguyễn Hồ Quang Nhật. Hiện hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được một người quen của Hoa hậu Toàn cầu 2015 tiết lộ.

Con thứ 6 vừa chào đời của Oanh Yến là bé trai, có nhiều nét giống bố - Ảnh: FB

Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều rất tốt và sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Dự kiến Oanh Yến sẽ được về nhà trong vài ngày tới. Chồng đại gia luôn túc trực tại bệnh viện, các con ở nhà được người thân và 4 giúp việc trông nom.

“Lần mang thai này sức khỏe của chị Yến không tốt. Tháng cuối thai kỳ chị ấy mệt nhiều nên không đủ sức sinh thường. May mắn là cuối cùng chị đã được mẹ tròn con vuông. Em bé rất giống bố và anh năm", đại diện của nàng hậu chia sẻ.

Ngay sau khi biết được tin vui của chân dài này, nhiều đồng nghiệp nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình Oanh Yến - Ảnh: FB

Oanh Yến bên chồng đại gia và 5 người con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FB

Trước đó, nàng hậu từng tiết lộ chưa sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào sau khi lấy chồng. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ 6 cô sẽ ngưng đẻ. Dù ông xã thích nhà đông con và luôn khuyến khích sinh thêm nhưng Oanh Yến muốn "chốt danh sách" để có thể chăm sóc các con tốt nhất.

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