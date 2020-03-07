Em gái Trấn Thành sinh con đầu lòng sau cơn gò hơn 20 tiếng, hé lộ diện mạo em bé

Hậu trường 07/03/2020 10:58

Sau cơn gò kéo dài hơn 20 tiếng, em gái Trấn Thành - Huỳnh Mi đã hạ sinh thành công con đầu lòng với ông xã người Hồng Kông.

Trên trang cá nhân, em rể Trấn Thành vui mừng thông báo bà xã Huỳnh Mi vừa sinh con đầu lòng. Theo chia sẻ, bà mẹ bỉm sữa đã trải qua cơn gò kéo dài hơn 20 tiếng để đón nhóc tỳ chào đời.

em gai tram thanh sinh con
Huỳnh Mi thực hiện bộ ảnh bầu gợi cảm làm kỷ niệm - Ảnh: FB

Yung Man Kit vô cùng hạnh phúc khi lên chức bố và gửi lời cảm ơn đến vợ: "Sau khi vợ mình bị đau cơn gò hơn 20 tiếng, bé nho nhỏ đã ra đời, thank you Mum Huynh Mi for trying so hard for the pass 40+weeks (Tạm dịch: cảm ơn mẹ Huỳnh Mi đã rất cố gắng trong 40 tuần qua). Cảm ơn hai mẹ con cố gắng và quan trọng nhất là sức khỏe tốt đẹp! Mothers are the best (Các bà mẹ là những người vĩ đại nhất)".

Kèm theo đó, ông bố bỉm sữa còn chia sẻ ảnh bên vợ và con sơ sinh. Được biết, hiện sức khỏe của em gái Trấn Thành và nhóc tỳ đã ổn định. Cô được chồng chăm sóc chu đáo suốt nhiều giờ qua.

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Cặp đôi hạnh phúc khi lên chức bố mẹ...
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... diện mạo em bé cũng được vợ chồng em gái Trấn Thành công khai - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ cư dân mạng. Ca sĩ Hari Won nhắn nhủ: "Vợ em hay thiệt sự!! Em phải thương Mi nhiều hơn nha".

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Hari Won có mối quan hệ rất tốt với vợ chồng Huỳnh Mi - Ảnh: FB

Đầu năm 2018, Huỳnh Mi - em gái lớn của MC Trấn Thành kết hôn với bạn trai người Hồng Kông. Đám cưới diễn ra hoành tráng tại một khách sạn sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ từng thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và truyền thông khi có sự góp mặt của dàn sao Việt đình đám.

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Từ khóa:   MC Trấn Thành Huỳnh Mi Hari Won

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