Dính 'phốt' gạ tình nhưng Phạm Anh Khoa lại ngờ nghệch như trai tân khi làm chuyện giường chiếu với Diễm My 9X

Với vẻ đẹp hoang sơ, Dương Linh lọt vào mắt xanh của cô út Mai Thị do Diễm My 9X thủ vai. Cả hai có nhiều cảnh quay nóng bỏng mắt, trở thành đề tài hot giúp bộ phim ăn khách nhất vào thời điểm bấy giờ. Tuy nhập tâm trên màn ảnh là vậy nhưng trong hậu trường, cặp đôi rất vất vả để hoàn thành những cảnh quay đụng chạm da thịt.

Ngay sau khi Phạm Anh Khoa cúi đầu nhận lỗi chuyện các mỹ nhân tố gạ tình, nhiều cư dân mạng "đào mộ" lại clip hậu trường đóng cảnh nóng giữa nam ca sĩ và Diễm My 9X 5 năm trước. Đây là một cảnh quay trong bộ phim Mỹ nhân kế , khi đó Phạm Anh Khoa vào vai Dương Linh - nô bộc của dàn mỹ nhân xinh đẹp, chuyên cung cấp sữa dê, thịt dê và làm người dẫn đường cho những đoàn khách bộ hành ghé đến tửu điếm.

"Thú thật, khi vào cuộc rồi thì tôi mới thấy nó kinh khủng. Việc phải tỏ ra gần gũi với một người không phải người yêu hoặc vợ mình quả thật rất khó khăn”, Phạm Anh Khoa cho hay.

Qua đoạn clip, có thể thấy Phạm Anh Khoa rất ngượng ngùng, tỏ ra thiếu kỹ năng giường chiếu và thường xuyên che mặt vì xấu hổ. Chia sẻ về bộ phim, giọng ca Nhắm mắt cho rằng anh nhận lời tham gia Mỹ nhân kế vì biết có cảnh nóng, tuy nhiên khi thực hiện thì không hề dễ như trong tưởng tượng.

Phạm Anh Khoa và Diễm My 9X có nhiều cảnh nóng trong phim Mỹ nhân kế - Ảnh: Internet

Clip hậu trường quay cảnh nóng giữa Diễm My 9X và Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa được biết đến là một ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng trong làng giải trí. Anh được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng ca hát mà còn có có khả năng đóng phim không thua kém bất cứ diễn viên nào. Ngoài đời, Phạm Anh Khoa cũng luôn xây dựng hình tượng là một người chồng tuyệt vời, một ông bố đảm đang nên được hàng triệu khán giả yêu mến.

Tuy nhiên, mới đây nam Rocker bất ngờ dính vào nghi án gạ tình nhiều mỹ nhân trong showbiz. Dù hàng loạt bằng chứng bị lộ ra nhưng Phạm Anh Khoa kiên quyết không nhận tội, tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi lên tiếng tuyên bố "vỗ mông là cách chào hỏi bình thường trong showbiz". Phát ngôn này lại một lần nữa khiến giọng ca Cam Ranh trở thành mũi rìu công kích của dư luận.

Phạm Anh Khoa cúi đầu xin lỗi sau scandal quấy rối các mỹ nhân Việt - Ảnh: Zing

Quá áp lực, nam ca sĩ đã phải tổ chức họp báo xin lỗi vào chiều 15/5. Bằng giọng điệu chân thành, Phạm Anh Khoa thừa nhận các lỗi lầm gây ra, gửi lời xin lỗi Phạm Lịch, Nga My và M.P. Cùng với đó, nam ca sĩ và mong dư luận rộng đường bỏ qua và cho gia đình anh một lối thoát.

"Tôi không phủ nhận mình đã từng không thấy cái sai của mình. Nhưng tôi khẳng định: mình không hề chủ ý hãm hại một ai, đó hoàn toàn là sự bộc phát. Và sự bộc phát ấy đang quay lại ám ảnh và khiến tôi xấu hổ. Khi không biết mình sai, khi không có chủ tâm, tôi cũng không nhớ mình đã từng có lời nói hay hành động không hay ảnh hưởng đến My, đến M.P.

Nhưng bằng sự nghiêm túc hôm nay, tôi muốn xin lỗi đến những người bạn, những đồng nghiệp đã từng nhận lấy sự quấy rầy từ tôi. Tôi mong các bạn vượt qua những tổn thương nếu có trong quá khứ, để tiếp tục mạnh mẽ, yêu người và tin tưởng ở những nghệ sĩ nam khác", Phạm Anh Khoa tâm sự.