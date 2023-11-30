Một bộ phim Tết 2024 nữa cũng chính thức lộ diện sau bộ phim 'Mai' của Trấn Thành chính là Gặp Lại Chị Bầu. Được biết, đây là dự án mới nhất đến từ đạo diễn Nhất Trung, do Anh Tú, Diệu Nhi đóng chính. Trước đó, đạo diễn Nhất Trung từng có phim Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu gần 192 tỷ đồng dịp Tết 2019 và phim Đôi Mắt Âm Dương thu 61 tỷ đồng dịp Tết 2020. Gặp Lại Chị Bầu ấn định ngày khởi chiếu chính thức là mùng 1 Tết Nguyên đán - tức ngày 10/2/2024.

Trong phim, Diệu Nhi trở nên đằm thắm khi nhập vai Huyền. Còn Anh Tú cũng rũ bỏ vẻ lãng tử gắn liền qua nhiều phim để trở thành Gia Phúc bụi phủi - anh chàng ôm mộng diễn viên nhưng gặp nhiều xui rủi trong cuộc sống. Một trong những cảnh ấn tượng của nam diễn viên trong đoạn phim là anh cầm tông đơ tự "xuống tóc".

Đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi đóng chính trong một bộ phim sau nhiều lần diễn chung trên sân khấu kịch, kết hợp trong một số phim truyền hình, nổi bật là sitcom Gia đình là số 1. Vì thế thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ công chúng.

Như lời Phúc tự sự, cuộc gặp gỡ định mệnh với Huyền đã làm thay đổi cuộc đời anh. Họ thân nhau sau lần anh cứu cô khỏi chết đuối. Huyền ái ngại hỏi anh chàng kém tuổi: "Cậu có ý gì với chị không?". Mối tình chị em này cực kỳ tương đồng với cuộc tình chị em ngoài đời của chính Diệu Nhi và Anh Tú.

Đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi đóng chính trong một bộ phim.

Teaser phim Gặp Lại Chị Bầu

Sau khi công bố dự án điện ảnh mới, khán giả gần như đã có câu trả lời chính xác cho những hình ảnh Diệu Nhi bị nghi mang thai trước đó. Theo đó, nữ diễn viên từng đăng tải hình ảnh ngồi trầm tư nhìn kịch bản và đính kèm dòng trạng thái: "Về Việt Nam là bé lao vào nghiên cứu liên tục cho vai diễn mới".

Nữ diễn viên từng đăng tải hình ảnh ngồi trầm tư nhìn kịch bản và đính kèm dòng trạng thái: "Về Việt Nam là bé lao vào nghiên cứu liên tục cho vai diễn mới".

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng lại tự tin để mặt mộc và diện chiếc áo váy thùng thình chuẩn phong cách mẹ bầu, từ đó cũng dấy lên nghi vấn đang có bầu. Thậm chí, nhiều người bình luận khi lướt qua tấm hình cứ ngỡ Diệu Nhi đang đi khám thai. Sau đó, phía Anh Tú và bà xã đều không lên tiếng giải thích. Tuy nhiên đến giờ này, có thể khẳng định đó chỉ là loạt hình ảnh Diệu Nhi chuẩn bị cho vai nữ chính trong dự án điện ảnh Gặp Lại Chị Bầu.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng lại tự tin để mặt mộc và diện chiếc áo váy thùng thình chuẩn phong cách mẹ bầu.

Diệu Nhi sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được khán giả phía Nam yêu mến. Anh Tú kém bạn gái hai tuổi, là ca sĩ, diễn viên từ miền Bắc vào TP.HCM lập nghiệp, học cùng trường Diệu Nhi. Họ quen nhau khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ, công khai tình cảm năm 2015.

Năm qua, Anh Tú gặt hái nhiều thành công khi phim Siêu lừa gặp siêu lầy do anh đóng chính và đầu tư thu về 122 tỷ đồng. Anh cũng liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang và gần đây phát hành E.P cá nhân. Trong khi đó, Diệu Nhi thời gian này làm nóng lại tên tuổi khi tham gia chương trình truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.