Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng

Hậu trường 30/11/2023 15:16

Cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi kết đôi trong phim mới, cả hai sẽ chính thức "xuất trận" vào mùng 1 Tết 2024.

Một bộ phim Tết 2024 nữa cũng chính thức lộ diện sau bộ phim 'Mai' của Trấn Thành chính là Gặp Lại Chị Bầu. Được biết, đây là dự án mới nhất đến từ đạo diễn Nhất Trung, do Anh Tú, Diệu Nhi đóng chính. Trước đó,  đạo diễn Nhất Trung từng có phim Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu gần 192 tỷ đồng dịp Tết 2019 và phim Đôi Mắt Âm Dương thu 61 tỷ đồng dịp Tết 2020. Gặp Lại Chị Bầu ấn định ngày khởi chiếu chính thức là mùng 1 Tết Nguyên đán - tức ngày 10/2/2024.

Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng - Ảnh 1

Gặp Lại Chị Bầu ấn định ngày khởi chiếu chính thức là mùng 1 Tết Nguyên đán - tức ngày 10/2/2024.

Đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi đóng chính trong một bộ phim sau nhiều lần diễn chung trên sân khấu kịch, kết hợp trong một số phim truyền hình, nổi bật là sitcom Gia đình là số 1. Vì thế thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ công chúng.

Trong phim, Diệu Nhi trở nên đằm thắm khi nhập vai Huyền. Còn Anh Tú cũng rũ bỏ vẻ lãng tử gắn liền qua nhiều phim để trở thành Gia Phúc bụi phủi - anh chàng ôm mộng diễn viên nhưng gặp nhiều xui rủi trong cuộc sống. Một trong những cảnh ấn tượng của nam diễn viên trong đoạn phim là anh cầm tông đơ tự "xuống tóc".

Như lời Phúc tự sự, cuộc gặp gỡ định mệnh với Huyền đã làm thay đổi cuộc đời anh. Họ thân nhau sau lần anh cứu cô khỏi chết đuối. Huyền ái ngại hỏi anh chàng kém tuổi: "Cậu có ý gì với chị không?". Mối tình chị em này cực kỳ tương đồng với cuộc tình chị em ngoài đời của chính Diệu Nhi và Anh Tú.

Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng - Ảnh 2
Đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi đóng chính trong một bộ phim.

Teaser phim Gặp Lại Chị Bầu

Sau khi công bố dự án điện ảnh mới, khán giả gần như đã có câu trả lời chính xác cho những hình ảnh Diệu Nhi bị nghi mang thai trước đó. Theo đó, nữ diễn viên từng đăng tải hình ảnh ngồi trầm tư nhìn kịch bản và đính kèm dòng trạng thái: "Về Việt Nam là bé lao vào nghiên cứu liên tục cho vai diễn mới".

Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng - Ảnh 3
Nữ diễn viên từng đăng tải hình ảnh ngồi trầm tư nhìn kịch bản và đính kèm dòng trạng thái: "Về Việt Nam là bé lao vào nghiên cứu liên tục cho vai diễn mới".

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng lại tự tin để mặt mộc và diện chiếc áo váy thùng thình chuẩn phong cách mẹ bầu, từ đó cũng dấy lên nghi vấn đang có bầu. Thậm chí, nhiều người bình luận khi lướt qua tấm hình cứ ngỡ Diệu Nhi đang đi khám thai. Sau đó, phía Anh Tú và bà xã đều không lên tiếng giải thích. Tuy nhiên đến giờ này, có thể khẳng định đó chỉ là loạt hình ảnh Diệu Nhi chuẩn bị cho vai nữ chính trong dự án điện ảnh Gặp Lại Chị Bầu.

Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng - Ảnh 4
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng lại tự tin để mặt mộc và diện chiếc áo váy thùng thình chuẩn phong cách mẹ bầu.

Diệu Nhi sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được khán giả phía Nam yêu mến. Anh Tú kém bạn gái hai tuổi, là ca sĩ, diễn viên từ miền Bắc vào TP.HCM lập nghiệp, học cùng trường Diệu Nhi. Họ quen nhau khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ, công khai tình cảm năm 2015.

Năm qua, Anh Tú gặt hái nhiều thành công khi phim Siêu lừa gặp siêu lầy do anh đóng chính và đầu tư thu về 122 tỷ đồng. Anh cũng liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang và gần đây phát hành E.P cá nhân. Trong khi đó, Diệu Nhi thời gian này làm nóng lại tên tuổi khi tham gia chương trình truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Diệu Nhi thông báo tin vui sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai, khán giả hào hứng chúc mừng 'chị bầu' tái xuất giang hồ cùng chồng - Ảnh 5
Cả hai quen nhau khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ, công khai tình cảm năm 2015.
Anh Tú thông báo 'tin vui' sau 1 năm kết hôn, Diệu Nhi liền tuyên bố một câu khiến netizen phấn khích!

Anh Tú thông báo 'tin vui' sau 1 năm kết hôn, Diệu Nhi liền tuyên bố một câu khiến netizen phấn khích!

Bên dưới phần bình luận bài đăng, người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú Diệu Nhi có thai phim Gặp Lại Chị Bầu

TIN MỚI NHẤT

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 9 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 12 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 30 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'