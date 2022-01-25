Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia

Hậu trường 25/01/2022 20:59

Quay trở lại đường đua Vbiz sau một loạt lùm xùm tình ái liên quan tới chồng cũ, Diệp Lâm Anh có màn khoe body nóng bỏng hết nấc khiến dân tình “sốt xình xịch”.

Mới đây, chiều 25/1 bà mẹ bỉm sữa Diệp Lâm Anh đăng tải trên Instagram cá nhân bức ảnh “tất bật” khi ngày Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong bức ảnh, Diệp Lâm Anh diện bộ váy màu tiệp da, cắt xẻ vô cùng táo bạo khoe trọn body “đỉnh của chóp”.

Người đẹp còn cập nhật trạng thái của mình sau thời gian cuộc hôn nhân của mình gặp nhiều sóng gió: “Những ngày tất bật cuối năm”.

Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh khoe body cực nóng bỏng trong những ngày cuối năm bận rộn

Tự tin tạo dáng trước ống kính, đường cong chuẩn chỉnh, vòng nào ra vòng nấy của Diệp Lâm Anh khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” vì quá ư nóng bỏng. 

Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 2
Không ai nghĩ body hót hòn họt này đã là mẹ bỉm sữa của hai nhóc tỳ đáng yêu

Nổi tiếng là mỹ nhân có tỉ lệ body vàng của showbiz Việt, mỗi lần Diệp Lâm Anh xuất hiện đều chọn những bộ cánh sexy, cắt xẻ táo bạo hết nấc để khoe sắc vóc mặn mà, gợi cảm của mình. 

Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 3
Đường cong "khét lẹt" của vợ cũ Đức Phạm khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt
Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 5

Diệp Lâm Anh sexy hết nấc trong những ngày cuối năm sau ly thân chồng thiếu gia - Ảnh 6

Body chuẩn chỉnh vòng nào ra vòng nấy của người đẹp gốc Hà Nội khiến ai cũng phải xuýt xoa

Trước những nỗ lực đơn phương không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân của mình với thiếu gia Đức Phạm, cuối cùng người đẹp sinh năm 1989 cũng chính thức lên tiếng xác nhận mình và hai nhóc tỳ đã dọn ra khỏi nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới.

Sau những lùm xùm hôn nhân của mình, Diệp Lâm Anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui đùa cùng các con, có thể thấy sự việc sau khi chia tay của Diệp Lâm Anh và chồng sẽ gây ảnh hưởng không ít đến cả hai, tuy nhiên cô nàng vẫn cho thấy sự mạnh mẽ của bạn thân khi một mình nuôi con, dọn ra ở riêng và tự lập về cả tinh thần lẫn tài chính.

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao

Giữa lúc drama tình tay ba Diệp Lâm Anh – Đức Phạm – Quỳnh Thư đang “căng như dây đàn”, Quỳnh Thư bị réo gọi nhiều nhất nhưng cô vẫn thản nhiên chia sẻ nhiều status úp mở, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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