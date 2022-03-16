Nữ diễn viên Ôn Bích hằng đau đớn báo tin tang sự, loạt sao Việt như Trịnh Kim Chi, Phương Dung, Long Nhật, Lê Quốc Nam… xót xa gửi lời chia buồn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Ôn Bích Hằng cập nhật ảnh đại diện màu đen và nghẹn ngào chia sẻ: "Chúng con và các cháu mãi thương má, má yên nghỉ nhé". Theo đó, nữ diễn viên đau đớn thông báo khi mẹ ruột đột ngột qua đời. Nữ diễn viên Ôn Bích Hằng - Ảnh: Internet Diễn viên Ôn Bích Hằng đổi ảnh nền đen trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên thông báo tin mẹ ruột qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Qua đó, khi biết gia đình nữ diễn viên gặp chuyện buồn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn. Ai cũng mong anh có thể cố gắng vượt qua nỗi mất mát này. Cụ thể, nhiều sao Việt như Trịnh Kim Chi, Phương Dung, Long Nhật, Lê Quốc Nam… xót xa gửi lời chia buồn.

Trịnh Kim Chi: “Em xin chia buồn cùng chị và gia đình ạ” Diễn viên Phương Dung: “Chia buồn cùng em và gia đình”

Diễn viên Lê Quốc Nam: “Chia buồn cùng anh chị và gia đình, thành kính phân ưu” Diễn viên Long Nhật: “Thành kính phân ưu cùng gia đình em”… Diễn Viên Huỳnh Kiến An: "Xin chia buồn cùng em và gia quyến" Bên cạnh đó, cũng không ít người hâm mộ đã gửi những lời chia buồn tới gia đình của nữ diễn viên. Loạt sao Việt xót xa gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Diễn viên Ôn Bích Hằng được yêu thích qua hàng loạt phim truyền hình như: Một nửa nanh cọp, Cuộc phiêu lưu Hai Lúa, Tía ơi đừng sai, Trả em kiếp này, Huyền thoại tím… Nữ diễn viên thường được nhớ đến với những vai phụ nữ nhân hậu hoặc có số phận bất hạnh, chịu thương chịu khó, dễ làm lay động trái tim người xem. Ngoài hoạt động tham gia diễn xuất, nữ diễn viên còn tích cực tham gia các công việc thiện nguyện như xây nhà tình thương cho người dân khó khăn ở các tỉnh miền Tây.

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