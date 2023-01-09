Diễn viên Khương Ngọc: Sau cuộc tình đổ vỡ với Thanh Trúc, Khả Như, hiện tại vừa công khai kết hôn với vợ ngoài ngành, hạn chế đóng phim để chăm sóc con gái

Khương Ngọc là cái tên và gương mặt quen thuộc với nhiều người. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản đến đạo diễn, người dẫn chương trình,... Ở vai trò nào, Khương Ngọc cũng để lại những dấu ấn đẹp trong mắt khán giả cũng như đồng nghiệp.

Khương Ngọc là cái tên và gương mặt quen thuộc với nhiều người. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản đến đạo diễn, người dẫn chương trình,... Ở vai trò nào, Khương Ngọc cũng để lại những dấu ấn đẹp trong mắt khán giả cũng như đồng nghiệp. Khương Ngọc là cái tên và gương mặt quen thuộc với nhiều người - Ảnh: Internet Vừa qua thông tin diễn viên Thanh Trúc vừa đăng ký kết hôn với người yêu hơn 2 tuổi được dư luận quan tâm. Sau nhiều năm yêu đương kín tiếng, cuối cùng cô đã có bến đỗ cho mình. Được biết, trừ trước đến nay, nữ diễn viên chỉ công khai hẹn hò với Khương Ngọc nhưng cả hai đều đã đường ai nấy đi từ 2015. Hiện tại, Khương Ngọc cũng đã yên bề gia thất và có cuộc sống viên mãn.

Diễn viên Thanh Trúc vừa đăng ký kết hôn với người yêu hơn 2 tuổi được dư luận quan tâm - Ảnh: Internet Khương Ngọc từng hẹn hò với diễn viên Thanh Trúc khi cả hai có dịp đóng chung phim Chuyện Tình Mùa Thu. Cặp đôi nảy sinh tình cảm từ năm 2009 nhưng mãi 2 năm sau mới chính thức công bố với mọi người. Cuối năm 2015, họ chính thức thông báo chia tay sau 6 năm bên nhau. Họ đã từng có những hình ảnh mũi mẫn được khán giả yêu thích và mong họ sẽ có cái kết đẹp. Do đó chuyện chia tay khiến ai nấy cũng tiếc nuối cho cặp đôi trai tài gái sắc. Khương Ngọc từng hẹn hò với diễn viên Thanh Trúc khi cả hai có dịp đóng chung phim Chuyện Tình Mùa Thu - Ảnh: Internet Kể từ khi chia tay, Khương Ngọc có thời gian hẹn hò với Khả Như. Hai người nhanh chóng công khai tình cảm sau khi nam diễn viên chia tay Thanh Trúc. Tuy nhiên, thời điểm đó cặp đôi nhận về nhiều lời bàn tán. Cặp đôi hẹn hò được khoảng 1 năm thì âm thầm chia tay và giữ quan hệ bạn bè cho tới giờ.

Khương Ngọc có thời gian hẹn hò với Khả Như - Ảnh Internet Sau những cuộc tình đổ vỡ, nam diễn viên kín tiếng chuyện yêu đương hơn. Mãi đến khi kết hôn, khán giả mới được biết anh đã có một nửa của riêng mình. Đám cưới của Khương Ngọc diễn ra vào tháng 5/2022 trong sự ngỡ ngàng của phần lớn người hâm mộ. Được biết, vợ anh tên là Hải Yến, không hoạt động trong giới giải trí. Khương Ngọc vừa công khai kết hôn với vợ Hải Yếnkhông hoạt động trong giới giải trí - Ảnh: Internet Hôn lễ của nam diễn viên được diễn ra bí mật, với vỏn vẹn khoảng 20 khách mời. Các thông tin cũng được cặp đôi bảo mật tuyệt đối, chỉ đến khi người tham dự đăng tải những hình ảnh về bữa tiệc thì công chúng mới biết đến tin vui này. Đặc biệt hơn nữa, Khương Ngọc đã làm cha của một cô con gái trước thời điểm tổ chức đám cưới. Anh cho biết, hôn lễ diễn ra để bù đắp cho người bạn đời. Hôn lễ của nam diễn viên được diễn ra bí mật, với vỏn vẹn khoảng 20 khách mời - Ảnh: Internet Chia sẻ về đám cưới muộn ở tuổi 38, Khương Ngọc cho hay: "Tôi không mong sự hoàn hảo nhưng vợ chồng sống cần hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại của tôi có điều đó", diễn viên cho biết. Về con gái, Khương Ngọc và vợ quyết định giữ kín dung mạo dù đến nay bé cũng cứng cáp hơn. Anh cho biết: "Bé cũng lớn rồi. Tới một lúc nào đó, khi con nói: 'Tại sao ba không cho mặt con xuất hiện' tôi sẽ để lộ diện. Tôi cũng không giấu chuyện này, người trong giới biết nhiều lắm nhưng những vấn đề riêng tư tôi không muốn chia sẻ nhiều". Khương Ngọc và vợ quyết định giữ kín dung mạo con gái - Ảnh: Internet Kể từ khi có con, anh cũng hạn chế hoạt động phim ảnh, dành nhiều thời gian cho nhóc tỳ. Anh sẵn sàng ở nhà nhiều hơn vì con gái, chuẩn bị kinh tế để không áp lực vì hiểu rõ từng giai đoạn của trẻ luôn cần sự xuất hiện của ba mẹ.

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