Từng 'lỡ duyên' với Khương Ngọc, Thanh Trúc bất ngờ tạm ngừng sự nghiệp 2 năm để thực hiện điều đặc biệt này

Mới đây, nữ diễn viên Thanh Trúc bất ngờ tiết lộ muốn tạm ngừng sự nghiệp để tập trung kế hoạch sinh con.

Diễn viên Thanh Trúc (sinh năm 1986), tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng: Hướng nghiệp, Tình án, Bụi đời chợ lớn. Bên cạnh sự nghiệp nhiều thành tựu, Thanh Trúc còn nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang trọng, xa hoa. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đây, Thanh Trúc từng được biết đến với mối tình cùng Khương Ngọc. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2009, những tưởng sẽ đi đến một kết thúc đẹp nhưng 6 năm sau lại kết thúc trong ồn ào. Mặc dù Thanh Trúc lẫn Khương Ngọc đều tôn trọng đối phương, nhưng thời điểm đó dư luận dấy lên rất nhiều tin đồn có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ.

Cặp đôi yêu nhau 6 năm khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi chia tay - Ảnh: Internet Mặc dù thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống thường ngày nhưng Thanh Trúc lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chính vì sự kín tiếng của Thanh Trúc nên người hâm mộ cho rằng cô vẫn còn độc thân. Mới đây, Thanh Trúc bất ngờ xác nhận đã đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật 2 năm để tập trung vun vén hạnh phúc, thực hiện thiên chức làm mẹ. Do đó, người đẹp phải ngưng lại công việc diễn xuất. “Tuổi này ai cũng có gia đình và con cái hết rồi, còn tôi nhìn lại thì thấy mình vẫn chưa có gì hết. Tôi có gia tài phim ảnh nhưng lại chưa có gia tài riêng cho mình nên muốn tập trung cho cá nhân", cô chia sẻ.

Diễn viên Thanh Trúc xác nhận đã kết hôn - Ảnh: FBNV Ngoài ra, nữa diễn viên còn tiết lộ rằng cô vừa đăng ký kết hôn trưa ngày 6/1. Tiết lộ về chồng hiện tại, cô cho hay: “Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là người đàn ông rất có trách nhiệm. Tôi cảm thấy hạnh phúc và anh ấy xứng đáng với những gì tôi chờ đợi nhiều năm qua". Với Thanh Trúc, quyết định gác nghệ thuật để sinh con không có sự tác động từ đối phương mà là kế hoạch trước đó của cô. “Tôi là người phụ nữ hướng nội nên muốn toàn tâm toàn ý cho công việc đã đề ra. Anh không bao giờ có ý kiến mà luôn ủng hộ quyết định của tôi. Tôi nghĩ mình đã lăn lộn nhiều năm trong nghề nên muốn tập trung cho gia đình, con cái", nữ diễn viên bộc bạch.

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