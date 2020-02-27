Diễn viên Hạnh Thúy 'thót tim' kể chuyện trộm đột nhập vào nhà, đứng ngay đầu giường lúc sáng sớm

Hậu trường 27/02/2020 15:27

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hạnh Thúy kể lại quá trình trộm đột nhập vào nhà và cách xử lý để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình.

Mới đây, nữ diễn viên Hạnh Thúy vừa kể lại câu chuyện thót tim xảy ra với gia đình cô: “Ăn trộm vào nhà. Chui tận vào phòng. Cảm giác thật đáng sợ. Cảm ơn Chúa đã xui khiến mọi chuyện được an bình”.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và mong Hạnh Thúy sẽ cẩn thận hơn: “Nguy hiểm quá chị ơi”, “Trời đất, nghe sợ quá chị”, “Gì mà manh động vậy chị”, “Sợ quá, coi cửa khóa lại cẩn thận chị ơi”, “Trời ơi. Có bị sao không chị?”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Theo lời kể của Hạnh Thúy, dù rất hoảng sợ khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà nhưng cô đã bình tĩnh xử lý để giữ an toàn tính mạng cho cả gia đình: “Tối qua khoảng hơn 4 giờ sáng, mình nghe tiếng mở cửa phòng, mình vốn khá tỉnh ngủ nên ngay lập tức thức dậy.

Thấy thằng ăn trộm mặt mày bịt kín khẩu trang giương mắt nhìn mình và ngay sát đầu giường của mình, ngay cạnh con mình nằm. Thật ra lúc đó khá tỉnh và rất sợ hãi nhưng mình giả bộ lơ mơ và nói lè nhè: Đậu hả con? Ngủ đi, đừng ồn! Hay một câu lèm bèm gì đại loại vô thưởng vô phạt vậy đó. Xong mình quàng tay ôm con, nằm im, như đã ngủ. Mình thấy nó rõ ràng bò trở ra, khép cửa lại”.

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Hạnh Thúy quyết định 'án binh bất động' để giữ an toàn cho cả gia đình - Ảnh: FB

Nhờ sự nhanh trí, Hạnh Thúy đã đuổi được tên trộm ra khỏi nhà một cách êm thấm. Ngay sau đó, cô gọi điện báo dân phòng và may mắn là tài sản vẫn còn nguyên vẹn: “Đến giờ này đã thấy không mất mát gì, cả nhà không ai bị gì, mọi việc vẫn ổn và rất ổn dù mình đã một phen hú vía và nói thật, đến giờ này tay chân vẫn run khi nhắc lại”.

Bên cạnh đó, Hạnh Thúy cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do cô lơ là trong việc đóng cửa sau. Đây cũng là một bài học cho nữ diễn viên và nhiều người khác trong việc giữ gìn tài sản cá nhân.

Phát hiện người giúp việc trộm cắp tài sản, diễn viên Hạnh Thúy phản ứng đầy bất ngờ

Phát hiện người giúp việc trộm cắp tài sản, diễn viên Hạnh Thúy phản ứng đầy bất ngờ

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hạnh Thúy bất ngờ chia sẻ việc mình vừa bị người giúp việc trộm tài sản khiến nhiều người hoang mang.

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