Diễn viên Bảo Thanh "Sống Chung Với Mẹ Chồng" gây choáng váng khi tậu dinh thự tiền tỷ cho con gái

Mới đây trên trang cá nhân của nữ diễn viên Bảo Thanh khoe tặng món quà đặc biệt dành cho con gái cưng.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ bài viết về việc tặng quà cho con gái nhân dịp tròn 1 tuổi. Thế nhưng, món quà này khiến người hâm mộ phải sửng sốt bởi giá trị không hề nhỏ.

Bảo Thanh tặng luôn dinh thư tiền tỷ cho con gái - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ đoạn caption đầy xúc động dành cho con gái của mình "Quà tặng em Nanu tròn 1 tuổi sắp xong rồi nè hồi hộp ghê". Nhìn vào bức ảnh, netizen cũng phần nào đoán được đó là một dinh thự hoành tráng, sang trọng mà nữ diễn viên mới tậu. Dù chỉ 1 góc của căn phòng nhưng có thể nhận thấy không gian và tông màu khá cổ điển và sang trọng, làm nổi bật nét đẹp của căn nhà cộng với đồ nội thất vô cùng bắt mắt.

Nội thất sang trọng với tông màu trầm ấm - Ảnh: Internet

Bảo Thanh hiện chưa chia sẻ cụ thể về giá trị của căn nhà nhưng có thể chắc rằng trị giá của ngội nhà không hề nhỏ, dự đoán dinh thự này có giá chục tỷ đồng.

Một góc khác của căn dinh thự tiền tỷ - Ảnh: Internet

Cư dân mạng vô cùng ngờ ngãng và ngưỡng mộ trước độ chi tiền cực khủng của nữ diễn viên đình đám VTV dành cho con gái nhỏ. Người hâm mô trêu rằng Bảo Thanh chắc hẳn là một người mẹ chịu chơi đỉnh nhất làng showbiz Việt.

Nhiều dân cư mạng gửi lời chúc đến nữ diễn viên khi có nhà mới và vô cùng ngưỡng mộ vì dù còn rất trẻ nhưng Bảo Thanh đã sở hữu cơ ngơi đồ sộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-bao-thanh-song-chung-voi-me-chong-gay-choang-vang-khi-tau-dinh-thu-tien-ty-cho-con-gai-468232.html