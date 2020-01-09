Diện mạo 'xinh như mộng' của con gái lớn nhà Hoàng Mập, cao hơn 1m7 không thua kém người mẫu

Nhiều người bất ngờ khi biết con gái Hoàng Mập lại có nhan sắc mỹ miều như vậy. Ở tuổi 21, Đoan Trinh đang là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt.
- Khoe nhan sắc xinh đẹp tuổi 15, con gái NSƯT Chiều Xuân được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân Vbiz tương lai
- Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và gợi cảm, tích cực 'thả thính' hậu ly hôn Thanh Bình
Hoàng Mập là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Với cân nặng 140kg, có lẽ anh là nghệ sĩ có thân hình "vạm vỡ" nhất showbiz Việt hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nam diễn viên lại có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, với chiều cao ấn tượng 1m72 không thua kém người mẫu.
Được biết, con gái Hoàng Mập tên thật là Đoan Trinh (nghệ danh Khánh Trinh). Chân dài sinh năm 1999 đang là sinh viên năm 3 của trường Sân khấu - Điện ảnh và là gương mặt triển vọng của làng giải trí. Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Đoan Trinh đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Nhà ông Hoàng có vàng, Khu vườn bí ẩn, Những thiên thần nhỏ, Hoa cúc trắng, Đại ca U70, Yêu thuê, Nhà ông Hoàng có ma, Ngôi nhà hạnh phúc, Má Hoàng là đại gia...
Dù là con cưng của nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Đoan Trinh muốn giữ bí mật điều này. Cô sợ mọi người nghĩ rằng mình được học và tham gia nhiều vai diễn là vì có ba là nghệ sĩ. Ở mỗi vai diễn, con gái diễn viên Hoàng Mập luôn cố gắng hết sức vì sợ bị đánh giá con nhà nòi mà diễn xuất tệ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ba.
Hoàng Mập vô cùng tự hào về con gái. Anh thích nhất ở Đoan Trinh sự ngoan ngoãn, nghe lời, không đua đòi và tính tự lập. Nam nghệ sĩ từng có ý định mua điện thoại xịn, xe hơi cho con nhưng Đoan Trinh không đồng ý.