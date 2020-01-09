Diện mạo 'xinh như mộng' của con gái lớn nhà Hoàng Mập, cao hơn 1m7 không thua kém người mẫu

Hậu trường 09/01/2020 16:57

Nhiều người bất ngờ khi biết con gái Hoàng Mập lại có nhan sắc mỹ miều như vậy. Ở tuổi 21, Đoan Trinh đang là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt.

Hoàng Mập là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Với cân nặng 140kg, có lẽ anh là nghệ sĩ có thân hình "vạm vỡ" nhất showbiz Việt hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nam diễn viên lại có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, với chiều cao ấn tượng 1m72 không thua kém người mẫu.

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Gương mặt xinh đẹp của con gái Hoàng Mập thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: FB

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Hiện Đoan Trinh vẫn đang đi về lẻ bóng. Vợ chồng Hoàng Mập không cho phép con gái quen bạn trai cùng trường và cùng ngành nghề - Ảnh: FB
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Tuy rất tự hào nhưng cô nàng cũng vô cùng áp lực khi có ba là nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: FB

Được biết, con gái Hoàng Mập tên thật là Đoan Trinh (nghệ danh Khánh Trinh). Chân dài sinh năm 1999 đang là sinh viên năm 3 của trường Sân khấu - Điện ảnh và là gương mặt triển vọng của làng giải trí. Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Đoan Trinh đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Nhà ông Hoàng có vàng, Khu vườn bí ẩn, Những thiên thần nhỏ, Hoa cúc trắng, Đại ca U70, Yêu thuê, Nhà ông Hoàng có ma, Ngôi nhà hạnh phúc, Má Hoàng là đại gia...

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Đoan Trinh gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, làn da trắng, mũi cao cùng nụ cười duyên - Ảnh: FB
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Hoàng Mập tự hào tiết lộ con gái anh chưa từng can thiệp 'dao kéo' - Ảnh: FB
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Mới đây, hai cha con đã có nhiều chia sẻ xúc động trong một chương trình - Ảnh: Internet

Dù là con cưng của nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Đoan Trinh muốn giữ bí mật điều này. Cô sợ mọi người nghĩ rằng mình được học và tham gia nhiều vai diễn là vì có ba là nghệ sĩ. Ở mỗi vai diễn, con gái diễn viên Hoàng Mập luôn cố gắng hết sức vì sợ bị đánh giá con nhà nòi mà diễn xuất tệ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ba.

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Có ba là nhà sản xuất phim, diễn viên nổi tiếng, tương lai của cô gái trẻ đang rất tươi sáng - Ảnh: FB

Hoàng Mập vô cùng tự hào về con gái. Anh thích nhất ở Đoan Trinh sự ngoan ngoãn, nghe lời, không đua đòi và tính tự lập. Nam nghệ sĩ từng có ý định mua điện thoại xịn, xe hơi cho con nhưng Đoan Trinh không đồng ý.

Chân dung vợ đại gia kín tiếng của Hoàng Mập mà ai cũng tưởng người giúp việc

Chân dung vợ đại gia kín tiếng của Hoàng Mập mà ai cũng tưởng người giúp việc

"Bà Dung là người mà trong nhà dù có 100.000 đồng hay 100 triệu, 100 tỉ thì vẫn sống y chang nhau. Hôm nay có 1 tỉ mà ngày mai mất chục tỉ, mặt bà Dung vẫn tỉnh bơ", Hoàng Mập kể về vợ.

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Từ khóa:   Hoàng Mập con gái diễn viên Hoàng Mập Đoan Trinh

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