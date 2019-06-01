Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp

Hậu trường 01/06/2019 11:32

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thu hút sự chú ý khi tay trong tay xuất hiện tại lễ cưới đạo diễn phim "Cua lại vợ bầu" vào tối 31/5.

Tối qua, hôn lễ của đạo diễn Nhất Trung và bà xã kém 12 tuổi đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới được tổ chức trong không gian sang trọng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt.

Đến chúc mừng đồng nghiệp, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương gây chú ý khi diện trang phục tông đen tinh tế và sang trọng. Trong khi "Mười khó" chọn vest đen lịch lãm, thì nữ diễn viên Tuổi thanh xuân trở nên quyến rũ và xinh đẹp với đầm cúp ngực ôm sát, khoe thân hình nuột nà cùng vòng 1 siêu khủng.

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 1
Nhã Phương khoe vai trần cùng vòng 1 quyến rũ sánh bước cùng ông xã Trường Giang - Ảnh: Internet

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 2

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 3
Cặp đôi vui vẻ trò chuyện, dính nhau không rời tại tiệc cưới - Ảnh: Internet

Trong suốt tiệc cưới, vợ chồng nghệ sĩ dính nhau không rời. Nhã Phương không ngần ngại dành cho chồng những cử chỉ và ánh mắt đầy yêu thương. Kể từ khi kết hôn và vướng nghi án sinh con đầu lòng, đây là lần hiếm hoi vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang công khai xuất hiện bên nhau.

Lễ cưới còn có sự góp mặt của rất đông nghệ sĩ như: Trấn Thành - Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Ốc Thanh Vân, Anh Tú, Anh Đức...

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 4
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu chú rể. Giữ vai trò MC nên Trấn Thành có mặt khá sớm - Ảnh: Internet

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 5

Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 6
Ngô Kiến Huy, Sam, Khả Như, Ninh Dương Lan Ngọc đến chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 7
Lê Giang, Tiến Luật... quẩy hết mình trong ngày vui của đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp - Ảnh 8
Trước khi quyết định kết hôn, cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu - Ảnh: Internet

Nhất Trung được biết đến là một đạo diễn rất mát tay của làng giải trí Việt. Anh từng thành công với nhiều bộ phim như 49 ngày và mới đây nhất là Cua lại vợ bầu.

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Từ khóa:   Nhã Phương - Trường Giang Cua lại vợ bầu đạo diễn Nhất Trung

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