Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thu hút sự chú ý khi tay trong tay xuất hiện tại lễ cưới đạo diễn phim "Cua lại vợ bầu" vào tối 31/5.
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Tối qua, hôn lễ của đạo diễn Nhất Trung và bà xã kém 12 tuổi đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới được tổ chức trong không gian sang trọng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt.
Đến chúc mừng đồng nghiệp, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương gây chú ý khi diện trang phục tông đen tinh tế và sang trọng. Trong khi "Mười khó" chọn vest đen lịch lãm, thì nữ diễn viên Tuổi thanh xuân trở nên quyến rũ và xinh đẹp với đầm cúp ngực ôm sát, khoe thân hình nuột nà cùng vòng 1 siêu khủng.
Trong suốt tiệc cưới, vợ chồng nghệ sĩ dính nhau không rời. Nhã Phương không ngần ngại dành cho chồng những cử chỉ và ánh mắt đầy yêu thương. Kể từ khi kết hôn và vướng nghi án sinh con đầu lòng, đây là lần hiếm hoi vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang công khai xuất hiện bên nhau.
Lễ cưới còn có sự góp mặt của rất đông nghệ sĩ như: Trấn Thành - Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Ốc Thanh Vân, Anh Tú, Anh Đức...
Nhất Trung được biết đến là một đạo diễn rất mát tay của làng giải trí Việt. Anh từng thành công với nhiều bộ phim như 49 ngày và mới đây nhất là Cua lại vợ bầu.