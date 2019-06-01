Diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 ngồn ngộn, Nhã Phương bám Trường Giang như keo trong đám cưới đồng nghiệp

Tối qua, hôn lễ của đạo diễn Nhất Trung và bà xã kém 12 tuổi đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới được tổ chức trong không gian sang trọng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt.

Đến chúc mừng đồng nghiệp, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương gây chú ý khi diện trang phục tông đen tinh tế và sang trọng. Trong khi "Mười khó" chọn vest đen lịch lãm, thì nữ diễn viên Tuổi thanh xuân trở nên quyến rũ và xinh đẹp với đầm cúp ngực ôm sát, khoe thân hình nuột nà cùng vòng 1 siêu khủng.