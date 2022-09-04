Điểm danh những “nóc nhà” quyền lực của các đại gia Shark Tank: Xinh đẹp, giỏi giang tháo vác trên thương trường

Doanh nhân Đào Lan Hương được cư dân mạng biết đến gần đây do ồn ào tình ái của chồng Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh bùng nổ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh ngã ba tình ái và là vợ của Shark Bình, Đào Lan Hương phải khiến khán giả bất ngờ và ngã mũ thán phục vì là nữ tướng tạo lập thành công tập đoàn hàng trăm triệu USD từ 20 triệu đồng.

Bà xã của Shark Bình giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch hội đồng quản trị của một Học việc công nghệ, Phó chủ tịch của tập đoàn do chồng làm chủ, Giám đốc điều hành một tập đoàn điện tử xuyên biên giới. Do tính chất công việc nên thời trang của bà xã Shark Bình rất trang trọng.

Theo đó, Doanh nhân Đào Lan Hương khá nổi tiếng trên các diễn đàn doanh nhân không kém chồng nhưng cô và ông xã hầu như cô không đề cập gì về đối phương. Cô là một bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực mà vốn nhiều nam giới làm việc - công nghệ.

Vợ của Shark Hưng - Á hậu Thu Trang

Bà xã của Shark Hưng tên là Nguyễn Thị Thu Trang (1988), là người kém Shark Hưng 16 tuổi, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng gu thời trang thu hút mọi ánh nhìn. Thu Trang nổi tiếng với danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Séc và lọt vào chung kết Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 - mùa giải mà Diễm Hương đăng quang

Bạn đời của Shark Hưng - Á hậu Thu Trang. (Ảnh: FB Thu Trang)

Vợ Shark Hưng là người thường xuất hiện cùng chồng trong những dịp quan trọng. (Ảnh: FB Thu Trang)

Không chỉ xuất sắc bởi ngoại hình, bà xã Shark Hưng còn khiến netizen ngưỡng mộ khi tốt nghiệp hai trường Đại học là Y Khoa và Ngoại Giao. Ngoài ra cô còn hiểu biết đến 5 ngoại ngữ, bao gồm: Séc, Nga, Đức, Anh và Latin.

Vợ cực kín tiếng của Shark Phú

Giống như Shark Bình, Shark Phú cũng rất kín tiếng khi chia sẻ về danh tính của bà xã. Trước đây, người hâm mộ hầu như không biết gì về thông tin cũng như hình ảnh của vợ Shark Phú. Mãi cho đến ngày Gia đình Việt Nam vào năm 2021, vị "cá mập" mới chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên vợ, hé lộ hình ảnh "hậu phương" của mình.

Bà xã Shark Phú hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. (Ảnh: Shark Tank)

Chân dung Shark Nguyễn Xuân Phú (Ảnh: FB Shark Tank)

Được biết Shark Phú và vợ đã đồng cam cộng khổ cùng nhau. Vị "cá mập" rất yêu vợ và trân trọng vợ mình vì đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho mình. Trong cuộc phỏng vấn ngắn trong hậu trường Shark Tank khi được hỏi "Ra đường Shark là cá mập, về nhà Shark là cá mập hay cá con" thì Shark Phú đã ngay tức khắc xác nhận là "cá con" lúc về nhà, ngầm chứng minh vợ mới là "nóc nhà".