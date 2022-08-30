Đang đấu tố căng thẳng, vợ Shark Bình được dân tình khuyên "hàn gắn" với chồng vì con

Sau những ồn ào đấu tố căng thẳng về chuyện tình cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, vợ Shark Bình được được dân tình khuyên tái hợp với chồng vì con.

Sau lùm xùm tình ái của nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình ồn ào trên mạng. Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ "cũ" Shark Bình đã tuyên bố ủy quyền cho luật sư xử lý các vấn đề liên quan tới hôn nhân, nữ doanh nhân hiện tại cho biết sẽ trở lại với công việc, tập trung cho gia đình và các con. Vợ shark Bình còn đanh thép tuyên bố đầy thách thức tới Phương Oanh khi sẽ đứng lên tố cáo nếu như phát hiện mối quan hệ bất chính: “Nếu thực sự giữa hai người có quan hệ bất chính, chúng tôi sẽ làm văn bản gửi lên cơ quan chủ quản của Phương Oanh và tiếp tục có những động thái khác”.

Shark Bình - Phương Oanh và doanh nhân Đào Lan Hương.(Ảnh: Thanh Niên) Đào Lan Hương làm việc với luật sư (Ảnh: FB Đào Lan Hương) Trên trang facebook cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương đã quay trở lại với cuộc sống bình thường, cô chiaa sẻ những hình ảnh liên quan tới dự án mới. Giữa "tâm bão" ồn ào, vợ "cũ" Shark Bình vẫn nhận được những câu hỏi liên quan tới hôn nhân. Theo đó, dưới bài đăng của nữ doanh nhân, cư dân mạng mong muốn Đào Lan Hương và Shark Bình sớm tái hợp. Cụ thể, người này viết: "Mong anh chị có thể hàn gắn lại với nhau sống hạnh phúc để các con có 1 gia đình đầy yêu thương. Cảm phục chị người phụ nữ bản lĩnh giỏi giang".

Dân tình khuyên vợ Shark Bình hàn gắn với chồng vì con (Ảnh: Bình luận trên FB Đào Lan Hương) Trước lời khuyên này của dân tình, vợ Shark Bình đáp lời: "Chị vẫn chỉ mong yên bình và niềm vui thôi. Cố gắng 1 chút vì 3 mẹ con, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Doanh nhân Đào Lan Hương cho biết đã quay trở lại cuộc sống thường ngày hậu ồn ào. (Ảnh: FB Đào Lan Hương) Ngày 26/8, Phương Oanh và Shark Bình xác nhận hẹn hò sau khi loạt ảnh thân mật rò rỉ. Họ khẳng định đến với nhau khi cả hai đều độc thân. Riêng nam doanh nhân cho biết đã chia tay vợ, sống riêng đã hơn 2 năm. Tuy nhiên, doanh nhân Đào Lan Hương bất ngờ tuyên bố chưa ly hôn Shark Bình, chưa ra tòa, cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Ngay sau đó, Shark Bình khẳng định thông tin do vợ cung cấp "chưa chính xác so với thực tế khách quan". Hiện tại, ồn ào tình ái của bộ ba Shark Bình - Phương Oanh - Đào Lan Hương vẫn đang là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Ngày 26/8, Phương Oanh và Shark Bình xác nhận hẹn hò sau khi loạt ảnh thân mật rò rỉ.(Ảnh: FB Hóng hớt Vbiz)

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