Điểm danh các nhà sao Việt đón 'mèo vàng' chào đời trong năm 2023

Trong bức hình, nhóc tỳ của cặp đôi nổi tiếng được khoe trọn diện mạo vô cùng đáng yêu. Cậu bé ngoan ngoãn hợp tác tạo dáng cùng bố mẹ. Phan Tô Ny hài hước chú thích ở từng bức hình của con trai: "Gấu trắng đang ngủ ngon thì bị bắt tạo kiểu nên hơi quạu", "Dù đi ngủ anh vẫn nắm chặt cây kem của mình"...

Vào ngày 11/12 vừa qua, vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã chào đón thành viên mới. Nhóc tì đầu lòng là một bé trai được đặt tên thân mật là TiNo, nặng khoảng 3,2kg. Sau 15 ngày làm mẹ bỉm sữa, tối 25/12, Phan Tô Ny - ông xã Lê Âu Ngân Anh đã đăng tải loạt hình gia đình nhỏ chào đón dịp lễ Giáng sinh. Anh hài hước chia sẻ: "Noel năm nay. Vợ tặng tôi một bé y hệt cha của cháu".

"Cảm ơn em vì đã khiến ba em - người đàn ông 44 tuổi hôm nay cười phá lên như một đứa trẻ khi thấy em nhảy cao, bật xà, hiphop tung tăng trong bụng mẹ! Chức trưởng ban phụ huynh sau này ba em cũng nắm chắc luôn rồi" - MC Hoàng Linh từng bày tỏ trên trang cá nhân.

MC Hoàng Linh sinh mổ con gái nặng 3,5 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vợ chồng MC đặt tên con gái chào đời hôm 26/9 là Trần Tuệ Linh, biệt danh Kichi. Ở tuổi 38, Hoàng Linh mang thai lần hai, sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ khiến gia đình Hoàng Linh - Mạnh Hùng thêm nhiều niềm vui.

MC Hoàng Linh sinh mổ con gái nặng 3,5 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vợ chồng MC đặt tên con gái chào đời hôm 26/9 là Trần Tuệ Linh, biệt danh Kichi

Khánh Thi - Phan Hiển

Nữ kiện tướng Dancesport và ông xã Phan Hiển đón con gái thứ 3 chào đời hồi tháng 9. Nhóc tì được đặt tên thân mật là Lisa, nặng hơn 2 kg bằng phương pháp mổ tại bệnh viện ở TP.HCM. Phan Hiển trêu Khánh Thi 'đẻ thuê" cho mình vì Lisa cũng giống anh Kubi và chị Anna, trông như bản sao của bố.

Nữ kiện tướng Dancesport và ông xã Phan Hiển đón con gái thứ 3 chào đời hồi tháng 9

Bé Lisa hiện vào top 5 đề cử cho hạng mục Hot Kid của năm, thuộc giải Ngôi sao của năm 2023

Nhã Phương - Trường Giang

Nhã Phương cùng ông xã Trường Giang đón con thứ hai là bé trai, chào đời hôm 5/10 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết hành trình vượt cạn không mấy gian nan vì có gia đình, ông xã và mọi người yêu thương từ lúc mang thai đến khi em bé chào đời.

Nhã Phương cùng ông xã Trường Giang đón con thứ hai là bé trai, chào đời hôm 5/10 tại một bệnh viện ở TP.HCM

Sau hai tháng sinh nở, nữ diễn viên cho biết cô còn vài kg nữa mới trở về vóc dáng cũ. Tuy nhiên, cô chưa thể ép cân vì ông xã Trường Giang nấu ăn ngon, thường xuyên vào bếp chuẩn bị đồ bổ cho vợ. Hơn nữa, cô cũng muốn đủ sữa cho con.

Nữ diễn viên cho biết hành trình vượt cạn không mấy gian nan vì có gia đình, ông xã và mọi người yêu thương từ lúc mang thai đến khi em bé chào đời

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kín tiếng trong cả thai kỳ và đã xác nhận hạ sinh tiểu công chúa vào đầu tháng 7/2023 vừa qua. Đến tháng 9, nàng hậu mới lần đầu công khai hình ảnh của tiểu công chúa. "Thế lực nhí" xuất hiện xinh xắn khi đội mũ và mặc bộ váy vô cùng dễ thương. Con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kín tiếng trong cả thai kỳ và đã xác nhận hạ sinh tiểu công chúa vào đầu tháng 7/2023 vừa qua

Dịp lễ Halloween, trên mạng xã hội đăng tải khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng đưa con gái đi chơi. Ái nữ nhà nàng Hậu tỏ ra thích thú và rất hợp tác. Em bé được mẹ lên đồ chuẩn style Halloween với bộ trang phục màu đen huyền bí.

Đến tháng 9, nàng hậu mới lần đầu công khai hình ảnh của tiểu công chúa

Dịp lễ Halloween, trên mạng xã hội đăng tải khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng đưa con gái đi chơi

Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Cặp diễn viên nổi tiếng chào đón con trai chào đời vào ngày 24/6 bằng phương pháp sinh mổ. Bé tên thật là Quan Kinh Luân, tên gọi ở nhà là Tyga, đặt lấy từ chữ "Tý" lúc nhỏ của Lý Bình, ghép với tên thân mật Mia - con gái riêng của Phương Trinh Jolie.

Cặp diễn viên nổi tiếng chào đón con trai chào đời vào ngày 24/6 bằng phương pháp sinh mổ

Từ khi chào đời, Phương Trinh Jolie đã lập một fanpage trên Facebook, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quá trình phát triển của con, hút gần 10.000 lượt theo dõi. Tròn sáu tháng tuổi, con trai của cặp sao Phương Trinh Jolie - Lý Bình gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm đáng yêu. Nhóc tỳ góp mặt tại hạng mục "Hot Kid" thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm 2023.

Từ khi chào đời, Phương Trinh Jolie đã lập một fanpage trên Facebook, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quá trình phát triển của con, hút gần 10.000 lượt theo dõi

Hotgirl Linh Rin

Chiều 29/11, Linh Rin thông tin đã sinh con một ngày trước tại bệnh viện ở TP.HCM. Cô và chồng đặt tên bé là Caroline Nguyễn, mang ý nghĩa về sự tốt đẹp, mạnh mẽ, còn tên thân mật ở nhà là Cà Rốt. Cô cho biết thoải mái tâm lý khi lần đầu sinh nở vì có chồng - doanh nhân Phillip Nguyễn - bên cạnh động viên.

Chiều 29/11, Linh Rin thông tin đã sinh con một ngày trước tại bệnh viện ở TP.HCM. Cô và chồng đặt tên bé là Caroline Nguyễn

Nhiều tháng qua, Linh Rin bị đồn mang thai nhưng không xác nhận. Cô thường diện trang phục rộng khi dạo phố, tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè, ngoại hình tăng cân nhẹ. Người đẹp làm đám cưới tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila, Philippines hồi tháng 3.

Linh Rin khoe đôi chân nhỏ bé của Caroline nhưng khiến bạn bè và người thân của đôi vợ chồng vô cùng rất thích thú

Diễn viên Kim Nhã

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp gây bất ngờ chia sẻ hình ảnh công bố 'tin vui' hạ sinh con đầu lòng là một bé mèo gái sau thời gian giấu kín. Những thông tin đầu tiên về nhóc tì được Kim Nhã tiết lộ là bé gái có tên thân mật là Nora, chào đời vào lúc hơn 10 giờ tối ngày 14/12.

Những thông tin đầu tiên về nhóc tì được Kim Nhã tiết lộ là bé gái có tên thân mật là Nora, chào đời vào lúc hơn 10 giờ tối ngày 14/12

Trong quá trình vượt cạn này, "nửa kia" cũng đồng hành, động viên cô. Kim Nhã chia sẻ: "Gia đình bé Nora xin cảm ơn tất cả sự hỗ trợ để bé Nora có thể bình an chào đời, trân quý rất nhiều ạ! Chào con cô bé mèo chui ra khỏi bụng mẹ đúng nghĩa đen".

Trong quá trình vượt cạn này, "nửa kia" cũng đồng hành, động viên cô

Đàm Thu Trang - Cường Đô la

Chiều 30/5, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") báo tin vui bà xã Đàm Thu Trang đã sinh con thứ 2. Anh viết trên trang cá nhân: "Xin chào "cậu 4" Sutin. Gia đình xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mọi người gửi đến gia đình ạ". Trước đó, Đàm Thu Trang giấu kín chuyện mang bầu. Đến cận tháng cuối thai kì, cô mới công khai thông tin này bằng bộ ảnh bầu bên con gái đầu lòng Suchin.

Chiều 30/5, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") báo tin vui bà xã Đàm Thu Trang đã sinh con thứ 2

Kể từ khi có con, Cường Đô la gia nhập hội những ông bố "cuồng" con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con. Mỗi lúc rảnh rỗi, Cường Đô la lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.