Điểm danh 3 cặp đôi đẹp sở hữu nét phu thê khó ai sánh bằng tại showbiz

Không biết do sự sắp xếp của duyên phận hay sao mà 3 cặp đôi này sở hữu nét mặt giống nhau cực kỳ.

Trong tình yêu nam nữ ngày nay, có rất nhiều cách để nói về cặp đôi định mệnh như việc cả 2 sau nhiều lần bỏ lỡ vẫn tìm thấy nhau hay đơn giản là việc 2 người luôn dành thời gian và thấu hiểu đối phương cũng đã được xem là chuyện tình đẹp. Tuy nhiên, theo một số người nét phu thê giống nhau mới chính là điều mang tới hạnh phúc trong tình yêu và 3 cặp đôi sau đây là một ví dụ hoàn hảo cho nhận định này. Trấn Thành - Hari Won Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet Trấn Thành và Hari Won được đánh giá là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt và có được hạnh phúc lẫn sự nghiệp khiến nhiều người phải cảm thấy ghen tị.

Cả 2 cũng được cho là có tướng phu thê giống y hệt nhau.Thật đúng vậy, cả hai đều có khuôn mặt thon dài, trán cao, mũi cao dọc dừa. Không những thế, tính cách của cặp đôi này giống nhau không lệch vào đâu được bởi thần thái và biểu cảm của cặp đôi cũng khá tương đồng. Trải qua nhiều lùm xùm cả 2 vẫn luôn bên cạnh nhau - Ảnh: Internet Cặp đôi luôn khiến người hâm mộ phải cảm thấy có phần ghen tị trước những hạnh động ân cần mà Trấn Thành hay Hari Won bày tỏ tình cảm với nhau tại nơi đông người.

Hà Hồ - Kim Lý Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet Để ý thấy, những bức ảnh của Hà Hồ - Kim Lý được chụp trong thời gian gần đây vô tình có rất nhiều điểm tương đồng. Không chỉ hòa hợp với nhau trong cuộc sống mà trong mọi việc cả 2 luôn hiểu đôi phương muốn gì và cần gì nên giúp cho cặp đôi trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều bạn trẻ muốn hướng đến. Cả 2 là hình mẫu cho nhiều bạn trẻ theo đuổi về một tình yêu đẹp - Ảnh: Internet Hà Hồ và Kim Lý như "hình với bóng" cả trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Về nét phu thê, đến Thúy Nga từng nhận xét: "Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhìn hai gương mặt này rất hợp duyên phu thê". Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn - Ảnh: Internet Là một trong những cặp đôi có tình yêu đẹp và bền vững nhất nhì trong showbiz, cả Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn khiến netizen phải cảm thấy ghen tị trước khoảnh khắc hạnh phúc của cả 2 trên MXH. Cả hai cùng sở hữu gương mặt thon gọn, nụ cười tươi rực rỡ và các đường nét thanh mảnh trên khuôn mặt. Dễ nhận thấy, vợ chồng Tăng Thanh Hà ngày càng giống nhau. Trải qua gần 10 năm bên nhau cặp đôi vẫn hạnh phúc như ngày đầu gặp nhau - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, trong cuộc sống lẫn công việc Tăng Thanh Hà và ông xã luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện qua đó góp phần giúp cho cặp đôi có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn như ở hiện tại.

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