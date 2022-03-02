Đến viếng tưởng niệm cố nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng, Việt Hương phải vội vàng giải thích về một chi tiết này?

Buổi lễ cúng thất tưởng niệm cố nghệ sĩ Ngọc Đáng diễn ra với sự tham dự của nhiều sao Việt đến thắp hương... Để tưởng niệm cố nghệ sĩ cải lương, buổi lễ cúng còn có trình diễn ca hát, Việt Hương sau đó đã lên tiếng giải thích điều này.

Vừa qua, nữ nghệ sĩ gạo cội làng cải lương tuồng cổ Ngọc Đáng đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ tối 23/2 (giờ địa phương) vì ung thư vòm họng. Ngoài tang lễ sẽ diễn ra ở Mỹ ngày 21/3, gia đình và đồng nghiệp tại Việt Nam cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm những đóng góp của bà cho làng nghệ thuật. Đồng nghiệp dựng bệ thờ kết hoa tươi cùng hình ảnh Ngọc Đáng tại lễ tưởng niệm. Ảnh: VnExpress Buổi lễ do nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long và Việt Hương cùng đại diện gia đình Ngọc Đáng tổ chức. Lễ cúng thất của NS Ngọc Đáng được làm trang nghiêm, đầy đủ, thay vì đặt di ảnh Ngọc Đáng, các NS dựng bệ thờ kết hoa tươi với hình ảnh Ngọc Đáng trong tạo hình một nhân vật tuồng cổ. Đặc biệt khác lạ đó là trong lễ cúng thất còn có trình diễn cải lương. Giải thích điều này, nghệ sĩ Việt Hương nói:

"Vì nghề của cô Ngọc Đáng là nghề hát nên anh chị em nghệ sĩ tiễn đưa cô bằng một màn múa hát cải lương, giúp cô ra đi vui vẻ, an lành, cũng như tạm biệt, tri ân khán giả". Trình diễn văn nghệ tại lễ cúng thất nghệ sĩ Ngọc Đáng. Ảnh chụp màn hình Về nguyên nhân qua đời của nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Hồng Loan từng chia sẻ: "Bệnh tình của cô Ngọc Đáng được phát hiện sau một show diễn hồi trước tháng 1. Vài ngày sau, cô hết bệnh nhưng sức khỏe vẫn rất yếu".

Được biết nghệ sĩ Ngọc Đáng sống một mình tại Mỹ và không có người thân ở đây. Chính vì vậy, các nghệ sĩ cải lương tại Mỹ đã đồng lòng chung tay góp kinh phí và đứng ra lo liệu đám tang, lễ cúng thất cho bà tại một tịnh xá nhỏ. Tham gia lễ cúng thất có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, vợ chồng danh ca Hương Lan, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Loan, ca sĩ Băng Tâm, ca sĩ Chế Phong, ca sĩ Trang Thanh Lan, nghệ sĩ Linh Tâm, danh ca Phương Hồng Quế... Nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu là người có nhiều tình cảm và gần gũi nhất với nghệ sĩ Ngọc Đáng nên bật khóc nức nở suốt lễ cúng thất... Tuy không có người thân tại Mỹ, nhưng lễ cúng thất nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn được chuẩn bị đầy đủ và trang nghiêm, với sự góp mặt của các sư thầy. Nghệ sĩ Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại TP HCM, là một trong những gương mặt đình đám của sân khấu cải lương tuồng cổ Hồ Quảng tại Việt Nam, cùng thời Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế, Bạch Lê... Bà vốn sinh ra và trưởng thành từ gánh hát Phượng Hảo của Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há. Nữ nghệ sĩ được khán giả biết đến với các vở Thái hậu Dương Vân Nga, Xử án Bàng quý phi, Đào Tam Xuân, Quan Âm Thị Kính... Bà còn được đồng nghiệp yêu mến bởi tính tình hòa đồng, luôn giúp đỡ đàn em.

Thông tin tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng tại Mỹ: Đồng nghiệp thân thiết đã tìm được một mảnh đất để chôn cất bà Theo di nguyện của nghệ sĩ Ngọc Đáng lúc sinh thời là muốn được chôn cất tại Mỹ nên các đồng nghiệp trong ban Cổ nhạc Phương Nam, đặc biệt là vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phillip Nam đã tìm được một mảnh đất để chôn cất bà.

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