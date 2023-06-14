Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao

MV Nấu ăn cho em của Đen Vâu ngay khi phát hành đã lọt top 1 trending YouTube Việt Nam. Tác phẩm lần này là một bản nhạc chữa lành, truyền thông điệp nhân văn đến mọi người. Nội dung MV xoay quanh hình ảnh Đen Vâu mang đến bữa ăn ngon cho trẻ em vùng cao đã khiến người xem không khỏi xúc động. Không chỉ vậy, từ hiệu ứng của MV này, nhiều bạn trẻ đã biết đến dự án “Nuôi Em” giúp trẻ em vùng cao có được những bữa ăn no để vững tâm đến trường.

Tác phẩm âm nhạc Nấu ăn cho em lọt top 1 trending YouTube Việt Nam của Đen Vâu

Theo nam rapper chia sẻ, toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát Nấu ăn cho em từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và những bữa ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao. Việc làm này của nam rapper nhận về những lời tán thưởng.