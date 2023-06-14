Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao

Hậu trường 14/06/2023 15:36

MV ''Nấu ăn cho em'' của Đen Vâu nhận được nhiều hưởng ứng tích cực vì nghĩa cử cao đẹp. Mới đây, nam rapper còn công khai nguyên góp số tiền 500 triệu đến trẻ em nghèo vùng cao.

MV Nấu ăn cho em của Đen Vâu ngay khi phát hành đã lọt top 1 trending YouTube Việt Nam. Tác phẩm lần này là một bản nhạc chữa lành, truyền thông điệp nhân văn đến mọi người. Nội dung MV xoay quanh hình ảnh Đen Vâu mang đến bữa ăn ngon cho trẻ em vùng cao đã khiến người xem không khỏi xúc động. Không chỉ vậy, từ hiệu ứng của MV này, nhiều bạn trẻ đã biết đến dự án “Nuôi Em” giúp trẻ em vùng cao có được những bữa ăn no để vững tâm đến trường. 

Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1
Tác phẩm âm nhạc Nấu ăn cho em lọt top 1 trending YouTube Việt Nam của Đen Vâu

Theo nam rapper chia sẻ, toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát Nấu ăn cho em từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và những bữa ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao. Việc làm này của nam rapper nhận về những lời tán thưởng. 

Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2
Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 3
Theo nam rapper, toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát Nấu ăn cho em từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em và những bữa ăn miễn phí

Mới đây, Đen Vâu đã công khai doanh thu của bài hát Nấu ăn cho em sau một tháng ra mắt. Anh đã trực tiếp gửi doanh thu này cho dự án “Nuôi Em” thuộc đơn vị Trung tâm tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn Thanh Niên Việt Nam.

Khán giả không khỏi bất ngờ khi con số doanh thu lên đến 500 triệu. Đen Vâu cũng chia sẻ thêm sau này, việc thông báo doanh thu của bài hát sẽ được đơn giản hoá bằng xác nhận chuyển khoản cho gọn gàng. Mỗi quý hoặc cuối năm nam rapper sẽ cung cấp thông tin cho các bên nhận tiền để đối chiếu.

Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 4
Đen Vâu gửi 500 triệu từ MV Nấu cho em đến quỹ hỗ trợ Nuôi em 
Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 5
MV “Nấu ăn cho em” là câu chuyện về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ vùng cao phía Bắc 
Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 6
MV Nấu ăn cho em trở thành Top 1 dòng thời sự (Trending) trên YouTube Việt Nam sau 4 ngày công chiếu 

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, sự thành công cũng như sức lan toả lớn, chạm đến trái tim nhiều người của “Nấu cơm cho em” đến từ nhiều yếu tố. Đó là việc theo trend “chữa lành” cùng những thông điệp nhân văn, đầy cảm hứng về lòng tốt của con người. Và hơn 1.000 trẻ em nhận nuôi sau một MV của Đen Vâu.

Đen Vâu đóng góp 500 triệu từ MV 'Nấu ăn cho em' để xây trường học và nấu ăn miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 7
Ngoài những bữa ăn, Đen Vâu muốn đem đến cho trẻ em vùng cao con chữ 
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Từ khóa:   rapper Đen Vâu Nấu ăn cho em dự án Nuôi em

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