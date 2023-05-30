Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi

Hậu trường 30/05/2023 19:35

Sự xuất hiện của cô gái trong show của Đen khiến người hâm mộ không khỏi rần rần.

Mặc dù Show của Đen 2023 đã kết thúc được vài ngày, thế nhưng những hình ảnh trong show diễn này khiến người hâm mộ khó lòng có thể quên. Mới đây, trong 1 hội nhóm FC của Đen Vâu đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dư âm trong đêm liveshow vừa qua của nam rapper. 

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 1
Đoạn clip Đen thân thiết cùng cô gái trẻ khiến người hâm mộ xốn xang. 

Được biết, danh tính cô gái xuất hiện cùng Đen chính là Pia Linh - khách mời trong Show của Đen đã cùng nhau ngồi xuống sân khấu, cô nàng Pia Linh đã thể hiện những câu hát trong ca khúc Đưa nhau đi trốn. Chất giọng ngọt ngào, trong veo của cô nàng đã nhanh chóng thuyết phục được đông đảo khán giả, trong đó có cả Đen Vâu.

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 2
Khoảnh khắc được người hâm mộ nhận xét là vô cùng đẹp đôi 

Cặp đôi còn màn hòa giọng khiến người hâm mộ liêu xiêu. Thậm chí một bộ phận fan còn tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi và màn trình diễn quá ăn ý.

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 3
FC Đen Vâu cũng thực sự bị sự đẹp đôi này chinh phục. 

Pia Linh hiện là sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô đã thu hút sự chú ý và mong muốn thực tế của khán giả khi góp giọng trong trẻo, ngọt ngào trong MV “Nấu Ăn Cho Em” của rapper Đen Vâu. 

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 4
Giọng hát giúp Nấu cơm cho mẹ của Đen Vâu đạt top 1 trending.

Giọng hát của cô mang đến một sự tươi mới và dễ thương, gợi lên những cảm giác tinh tế và sâu lắng bằng cách truyền tải cảm xúc v à câu chuyện qua giọng hát. Ngoài ra, cô còn được nhận xét là giọng hát của PiaLinh có nét tương đồng với Linh Cáo - người từng kết hợp rapper Đen Vâu trong giai đoạn những năm 2015 - 2017.

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 5
Pia Linh cũng gây chú ý với vẻ ngoài 

Thành tích này giúp nam rapper nối dài kỷ lục, trở thành nghệ sĩ có số lượng MV đạt Top 1 trending mảng Âm nhạc cũng như trending tổng YouTube nhiều nhất với 15 MV khác nhau. Điều này giúp anh phần nào khẳng định vị thế trước khi tiến đến show diễn quan trọng: Show Của Đen.

Không phải Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu bất ngờ công khai 'tình mới' khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt vì quá đẹp đôi - Ảnh 6
Trở lại sau 4 năm kể từ Show của Đen 2019, đêm diễn lần này của Đen Vâu đã thu hút hơn 10.000 khán giả, gấp đôi lượng khán giả ở liveshow trước đó tại TP.HCM. 
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Từ khóa:   Sao Việt Đen Vâu Pia Linh

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