Đen Vâu đã có hành động ý nghĩa nhằm "bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số". Bên dưới bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm.

Tối ngày 5/4, trên mạng xã hội bất ngờ gọi tên Đen Vâu sau khi có thông tin máy bay trực thăng rơi tại vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến 2 người tử vong. Lý do là chiếc máy bay Bell 505 có số hiệu VN-8650, trùng với chiếc máy bay đã xuất hiện trong MV Trời hôm nay nhiều mây cực của Đen Vâu. Đến gần 22h, nhiều cư dân mạng phát hiện MV Trời hôm nay nhiều mây cực không còn được tìm thấy trên YouTube. Gõ từ khóa tên MV, YouTube thông báo "Video không có sẵn" và "Đây là video riêng tư". Điều đó có nghĩa Đen Vâu chưa xóa MV mà chỉ đưa về chế độ riêng tư, không thể truy cập với công chúng.

MV Trời hôm nay nhiều mây cực ra mắt tháng 8/2020, được dư luận yêu mến vì ý tưởng sáng tạo - Ảnh: Internet Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online liên quan đến sự việc này, đại diện của Đen Vâu cho biết: "Đen nhận được thông tin vào lúc 21h02. Khi nghe tin xong, chúng tôi cảm thấy rụng rời tay chân và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải ngay lập tức khóa MV lại vì nghệ sĩ và ê kíp không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn". Các trang fanpage lớn cho rằng Đen Vâu đã có hành động ý nghĩa nhằm "bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số". Bên dưới bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm.

Đến gần 22h, nhiều cư dân mạng phát hiện MV Trời hôm nay nhiều mây cực không còn được tìm thấy trên YouTube - Ảnh: Internet Chiếc máy bay trong MV gây ấn tượng sâu đậm với người xem vì đây là MV one-shot. Trong MV, Đen Vâu ngồi trên chiếc máy bay cùng viên phi công và rap từ đầu đến cuối MV. MV Trời hôm nay nhiều mây cực ra mắt tháng 8/2020, được dư luận yêu mến vì ý tưởng sáng tạo. Nội dung bài hát là bản rap dài 80 câu với những suy tưởng thú vị của anh về cuộc sống xung quanh, các mối quan hệ xã hội, chuyện công việc và cả chuyện tình yêu. Chiếc trực thăng trong MV gây ấn tượng sâu đậm với người xem vì đây là MV one-shot. Trong MV, Đen Vâu ngồi trên chiếc máy bay cùng viên phi công và rap từ đầu đến cuối MV. Máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, vào lúc 17h ngày 5/4, trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 được phát hiện rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên trực thăng có 4 khách du lịch người Việt Nam cùng một phi công gặp nạn. Hiện, cơ quan chức năng đã tìm được 2 thi thể (1 nam, 1 nữ). Theo thông được biết, chiếc trực thăng cất cánh lúc 16h56' ngày 5/4 tại khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh) đến 17h4' (khoảng 5 phút sau khi cất cánh thì bị mất liên lạc).

Gia cảnh đối lập của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Nàng tiểu thư ‘nhà nòi’, chàng bình dân nhưng chung một điểm Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu đang trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi tin cặp đôi đính hôn rầm rộ mạng xã hội. Thông tin của cả hai được dân mạng đưa lên “bàn cân” so sánh.

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