Đen Vâu khóa MV liên quan đến chiếc trực thăng gặp nạn, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân

Hậu trường 06/04/2023 06:36

Đen Vâu đã có hành động ý nghĩa nhằm "bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số". Bên dưới bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm. 

Tối ngày 5/4, trên mạng xã hội bất ngờ gọi tên Đen Vâu sau khi có thông tin máy bay trực thăng rơi tại vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến 2 người tử vong. Lý do là chiếc máy bay Bell 505 có số hiệu VN-8650, trùng với chiếc máy bay đã xuất hiện trong MV Trời hôm nay nhiều mây cực của Đen Vâu.

Đến gần 22h, nhiều cư dân mạng phát hiện MV Trời hôm nay nhiều mây cực không còn được tìm thấy trên YouTube. Gõ từ khóa tên MV, YouTube thông báo "Video không có sẵn" và "Đây là video riêng tư". Điều đó có nghĩa Đen Vâu chưa xóa MV mà chỉ đưa về chế độ riêng tư, không thể truy cập với công chúng.

Đen Vâu khóa MV liên quan đến chiếc trực thăng gặp nạn, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân - Ảnh 1
MV Trời hôm nay nhiều mây cực ra mắt tháng 8/2020, được dư luận yêu mến vì ý tưởng sáng tạo - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online liên quan đến sự việc này, đại diện của Đen Vâu cho biết: "Đen nhận được thông tin vào lúc 21h02. Khi nghe tin xong, chúng tôi cảm thấy rụng rời tay chân và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải ngay lập tức khóa MV lại vì nghệ sĩ và ê kíp không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn".

Các trang fanpage lớn cho rằng Đen Vâu đã có hành động ý nghĩa nhằm "bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số". Bên dưới bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm. 

Đen Vâu khóa MV liên quan đến chiếc trực thăng gặp nạn, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân - Ảnh 2
Đến gần 22h, nhiều cư dân mạng phát hiện MV Trời hôm nay nhiều mây cực không còn được tìm thấy trên YouTube - Ảnh: Internet

Chiếc máy bay trong MV gây ấn tượng sâu đậm với người xem vì đây là MV one-shot. Trong MV, Đen Vâu ngồi trên chiếc máy bay cùng viên phi công và rap từ đầu đến cuối MV. MV Trời hôm nay nhiều mây cực ra mắt tháng 8/2020, được dư luận yêu mến vì ý tưởng sáng tạo.

Nội dung bài hát là bản rap dài 80 câu với những suy tưởng thú vị của anh về cuộc sống xung quanh, các mối quan hệ xã hội, chuyện công việc và cả chuyện tình yêu.

Chiếc trực thăng trong MV gây ấn tượng sâu đậm với người xem vì đây là MV one-shot. Trong MV, Đen Vâu ngồi trên chiếc máy bay cùng viên phi công và rap từ đầu đến cuối MV.

Đen Vâu khóa MV liên quan đến chiếc trực thăng gặp nạn, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân - Ảnh 3
Máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào lúc 17h ngày 5/4, trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 được phát hiện rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên trực thăng có 4 khách du lịch người Việt Nam cùng một phi công gặp nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đã tìm được 2 thi thể (1 nam, 1 nữ). Theo thông được biết, chiếc trực thăng cất cánh lúc 16h56' ngày 5/4 tại khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh) đến 17h4' (khoảng 5 phút sau khi cất cánh thì bị mất liên lạc).

Gia cảnh đối lập của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Nàng tiểu thư ‘nhà nòi’, chàng bình dân nhưng chung một điểm

Gia cảnh đối lập của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Nàng tiểu thư ‘nhà nòi’, chàng bình dân nhưng chung một điểm

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu đang trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi tin cặp đôi đính hôn rầm rộ mạng xã hội. Thông tin của cả hai được dân mạng đưa lên “bàn cân” so sánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Đen Vâu khoá MV Đen Vâu chia buồn Đen Vâu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'