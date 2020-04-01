Đấu giá chiếc váy Mai Phương từng mặc để hỗ trợ Lavie, hé lộ số tiền ấn tượng ban đầu

Chiếc váy từng được diễn viên Mai Phương mặc trình diễn tại tuần lễ thời trang đang được nhà thiết kế mang ra đấu giá.
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Trên trang cá nhân, nhà thiết kế (NTK) Đức Vincie đăng tải bức ảnh diễn viên Mai Phương cách đây 1 năm khi cô tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Thời điểm này, sức khỏe Mai Phương chuyển biến tích cực, cô có màn catwalk trọn vẹn. NTK Đức Vincie đã quyết định đấu giá chiếc váy mà nữ nghệ sĩ đã mặc trình diễn, toàn bộ số tiền sẽ được gửi vào quỹ hỗ trợ bé Lavie.
Anh viết: "Trằn trọc cả đêm cảm thấy đau lòng khi những hình ảnh của Mai Phương bị hành hạ cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình nghĩ mình cần phải làm gì đó để tri ân Mai Phương vì đã nhận lời góp mặt diễn trong bộ sưu tập của mình.
Mặt khác mình cũng mong muốn Mai Phương ở trên cao có thể nhẹ nhàng, an ủi hơn vì con gái Lavie của Phương. Nên mình quyết định sẽ bán đấu giá chiếc váy mà Mai Phương đã mặc và dành toàn bộ số tiền ấy vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân dành tặng cho bé Lavie. Mình rất mong mọi người ủng hộ mình".
Giá khởi điểm của chiếc váy ren đính hoa là 5.500.000, thời điểm đấu giá đến 20h ngày 8/4. Anh tiết lộ thêm về chiếc váy: “Chiếc váy được hoàn thành trong vòng 30 ngày với 1 thợ cắt, 1 thợ may, 3 thợ kết. Số lượng hoa 3D khoảng 5.000 bông. Tôi mong muốn chiếc váy được trả giá thật cao để hỗ trợ cho con gái Mai Phương”.
Bài viết nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng mạng. Đến thời điểm hiện tại, số tiền đấu giá cao nhất là 28 triệu đồng và chắc chắn con số sẽ còn tăng.