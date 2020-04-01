Đấu giá chiếc váy Mai Phương từng mặc để hỗ trợ Lavie, hé lộ số tiền ấn tượng ban đầu

Trên trang cá nhân, nhà thiết kế (NTK) Đức Vincie đăng tải bức ảnh diễn viên Mai Phương cách đây 1 năm khi cô tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Thời điểm này, sức khỏe Mai Phương chuyển biến tích cực, cô có màn catwalk trọn vẹn. NTK Đức Vincie đã quyết định đấu giá chiếc váy mà nữ nghệ sĩ đã mặc trình diễn, toàn bộ số tiền sẽ được gửi vào quỹ hỗ trợ bé Lavie .

Mai Phương rạng rỡ xuất hiện trên sàn catwalk với váy hoa - Ảnh: FB

Anh viết: "Trằn trọc cả đêm cảm thấy đau lòng khi những hình ảnh của Mai Phương bị hành hạ cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình nghĩ mình cần phải làm gì đó để tri ân Mai Phương vì đã nhận lời góp mặt diễn trong bộ sưu tập của mình.

Mặt khác mình cũng mong muốn Mai Phương ở trên cao có thể nhẹ nhàng, an ủi hơn vì con gái Lavie của Phương. Nên mình quyết định sẽ bán đấu giá chiếc váy mà Mai Phương đã mặc và dành toàn bộ số tiền ấy vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân dành tặng cho bé Lavie. Mình rất mong mọi người ủng hộ mình".