Danh xưng 'tiểu tam' chưa được làm sáng tỏ, nay Quỳnh Thư bất ngờ hào hứng chia sẻ việc 'ai đó' quen 5 người cùng một lúc

Hậu trường 11/05/2022 18:08

Suốt thời gian qua, Quỳnh Thư bị réo tên là "tiểu tam" phá vỡ hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của cô đều thu hút sự chú ý.

Những diễn biến xoay quanh chuyện Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm ly thân vẫn là sự kiện được chú ý nhất showbiz Việt thời gian qua. Việc hôn nhân đứng trước bờ vực tan vỡ khiến Diệp Lâm Anh phải lên tiếng thừa nhận chồng cũ có người thứ ba, cả hai thậm chí còn hẹn hò công khai dù vợ chồng cô chưa ly thân trên giấy tờ.

Quỳnh Thư là người đẹp bị gọi mặt điểm tên trong drama hôn nhân này. Hàng loạt hình ảnh cho thấy Đức Phạm rời khỏi nhà Quỳnh Thư vào lúc sáng sớm đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cả Quỳnh Thư và Đức Phạm đều không lên tiếng về ồn ào tình ái. 

Danh xưng 'tiểu tam' chưa được làm sáng tỏ, nay Quỳnh Thư bất ngờ hào hứng chia sẻ việc 'ai đó' quen 5 người cùng một lúc - Ảnh 1
Thời gian qua, Quỳnh Thư là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng hội khi vướng vào tin đồn "người thứ ba". Ảnh: FBNV

Cho đến mới đây, người đẹp 1990 lại một nữ trở thành tâm điểm chú ý với dòng chia sẻ trên trang cá nhân về mối quan hệ yêu đương. Theo đó, chân dài chia sẻ một đoạn tin nhắn, trong đó người đàn ông đang buông lời tán tỉnh cô gái, dù biết cô này đã có bạn trai: "Anh thích em. Anh nói thật, người xinh đẹp như em xứng đáng có hai bạn trai".

Trước lời "đong đưa" của người đàn ông, cô gái cũng không ngần ngại cho biết bản thân đang quen cùng một 5 người đàn ông: "Dạ em hiểu, nhưng mà em có 5 bạn trai rồi, thật sự em không thể yêu thêm được nữa, khó quản lắm ạ".

Danh xưng 'tiểu tam' chưa được làm sáng tỏ, nay Quỳnh Thư bất ngờ hào hứng chia sẻ việc 'ai đó' quen 5 người cùng một lúc - Ảnh 2
Quỳnh Thư chia sẻ đoạn tin nhắn về tính ái kèm "icon" vừa cười vừa khóc. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ đoạn tin nhắn trên, Quỳnh Thư đính kèm cảm xúc "vừa cười vừa khóc". Dân mạng cảm thấy khó hiểu khi không biết chân dài này đang muốn biểu đạt ý gì, hay cô cũng đang đồng cảm với cô gái vì quá "bận rộn" trong chuyện tình yêu?

Danh xưng 'tiểu tam' chưa được làm sáng tỏ, nay Quỳnh Thư bất ngờ hào hứng chia sẻ việc 'ai đó' quen 5 người cùng một lúc - Ảnh 3
Chân dài sinh năm 1990 sở hữu ngoại hình bốc lửa. Ảnh: FBNV

Trước khi liên quan đến lùm xùm này, Quỳnh Thư được biết tới là người mẫu ảnh đình đám, từng một thời là "gà cưng" của Khắc Tiệp. Cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và tạo được dấu ấn nhất định. Quỳnh Thư cũng được khán giả quan tâm nhờ tình bạn thân thiết với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư lấn sân sang lĩnh vực như người mẫu ảnh đến diễn xuất nhưng vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Đến nay, số tác phẩm có sự góp mặt của cô vẫn khá ít ỏi. Một số bộ phim nổi tiếng có thể kết đến như: Bão Yêu Thương, Hoa Mặt Trời....

Trước đây, Quỳnh Thư từng có khoảng thời gian hẹn hò Doãn Tuấn - chồng cũ của Quỳnh Nga. Thời điểm đó, không ít người cho rằng cô chính là người thứ 3 nhưng người đẹp đã lên tiếng phủ nhận. Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Doãn Tuấn, Quỳnh Thư từng hẹn hò 2 đại gia, trong đó có một doanh nhân trẻ có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh quán bar và hàng xuất nhập khẩu.

Hậu ồn ào 'tiểu tam', Quỳnh Thư đăng đàn ẩn ý nghi vấn đã 'toang' chuyện tình cảm: 'Hạnh phúc đến muộn cũng không sao'

Hậu ồn ào 'tiểu tam', Quỳnh Thư đăng đàn ẩn ý nghi vấn đã 'toang' chuyện tình cảm: 'Hạnh phúc đến muộn cũng không sao'

Trên trang cá nhân mới đây, Quỳnh Thư đăng tải bài viết dài liên quan đến chuyện tình cảm đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư giật chồng

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