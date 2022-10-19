Danh tính của người đàn ông đặc biệt luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến

Hậu trường 19/10/2022 10:12

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã bật khóc khi nhắc đến "người bạn đặc biệt" của mình.

Mới đây, Mỹ Tâm bật khóc nghẹn ngào nhớ về người bạn thân - đạo diễn Huỳnh Phúc Điền của mình tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Khi nhắc đến vị đạo diễn quá cố này, nữ ca sĩ bật khóc và nghẹn ngào chia sẻ anh không chỉ là đối tác trong công việc mà còn là một người anh, người bạn thân thiết. Vậy nên, nữ ca sĩ luôn không kìm được nỗi xúc động khi nhắc đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết: "Chỉ có một điều tôi chưa kể với ai. Ngày hôm đó anh mất, tôi đang ở bên Mỹ. Lúc đó, tôi mơ thấy anh. Anh nói là: 'Anh đi nhé Tâm'. Sau đó, tôi giật mình tỉnh dậy và thấy tin nhắn thông báo anh Điền mất".

Thời điểm Huỳnh Phúc Điền qua đời, Mỹ Tâm không tin người anh thân thiết của mình đã ra đi mãi mãi. Sốc và đau buồn vì  không thể kịp trở về Việt Nam đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, khi đang trình diễn trong đêm nhạc tại Mỹ, cô ngất xỉu ngay trên sân khấu khi vừa hoàn tất một tiết mục. Lúc này, nhiều người nghĩ nữ ca sĩ chỉ đang trêu đùa vì cô còn vắt tay qua mặt như đang tạo dáng. Phải một lúc sau mới có người đỡ cô dậy và đưa vào trong cánh gà. 

Danh tính của người đàn ông đặc biệt luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến - Ảnh 1
Mỹ Tâm không kìm được nước mắt khi nhắc đến cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền - Ảnh: Internet

 

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền có thể coi là tri kỷ trong làng giải trí Việt. Nhắc đến thành công của nữ ca sĩ, không thể bỏ qua công lao rất lớn của vị đạo diễn tài năng. Vị đạo diễn chính là người đứng sau loạt MV gây sốt một thời của Mỹ Tâm như Nhé anh, Giấc mơ tình yêu, Xích lô... Nhờ đó, hình ảnh của giọng ca "Hoạ mi tóc nâu" xuất hiện dày đặc qua sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất lúc bấy giờ.

Danh tính của người đàn ông đặc biệt luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến - Ảnh 2
Vị đạo diễn quá cố này cũng góp phần làm nên tên tuổi của Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, khi nhắc đến Huỳnh Phúc Điền và Mỹ Tâm, khán giả sẽ nhớ ngay đến những liveshow hoành tráng, chật kín khán giả ở sân vận động.  Năm 2014, trong liveshow Heartbeat ở sân vận động Quân khu 7, Mỹ Tâm cũng dành một khoảng lặng để nhớ về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Khi Mỹ Tâm trình bày ca khúc "My friend" trước hàng nghìn khán giả để thể hiện tình cảm của mình dành cho vị đạo diễn tài ba nhưng bạc mệnh, cô liền bật khóc ngay từ khi tiếng nhạc vang lên và hình ảnh đạo diễn Huỳnh Phúc Điền hiện trên màn hình. Phần thể hiện đứt quãng của Mỹ Tâm cũng khiến cho khán giả lặng đi vì xúc động. Và nhiều năm sau đó, Mỹ Tâm cùng đồng nghiệp vẫn thường tổ chức những đêm nhạc để tưởng nhớ đàn anh. 

Danh tính của người đàn ông đặc biệt luôn khiến Mỹ Tâm bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến - Ảnh 3
Đạo diễn nổi tiếng của làng ca nhạc Việt trút hơi thở cuối cùng sau gần một tháng điều trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối - Ảnh: Internet

Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 tại Vĩnh Long, là một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Anh mắc bệnh ung thư gan cách đây 2 năm. Dù nhiều lần phải sang Singapore mổ và điều trị, trong suốt 2 năm qua, khán giả vẫn thấy anh cống hiến hết sức mình cho nhiều chương trình ca nhạc lớn trong nước.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sao Việt

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