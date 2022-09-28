Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra

Hậu trường 28/09/2022 11:12

"Tình tin đồn" của Mỹ Tâm trông lạ lẫm với mái tóc xoăn dài lãng tử.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, khả năng diễn xuất tốt nhưng Mai Tài Phến lại cực kỳ kín tiếng. Tất cả những gì công chúng biết về anh chỉ là một vài thông tin về năm sinh, học vấn, những giải thưởng từng đạt được trong quá khứ và tin đồn hẹn hò "chị đẹp" Mỹ Tâm sau khi có cơ hội hợp tác chung. Cũng chính vì vậy, nhất cử nhất động của người tình trẻ tin đồn với Mỹ Tâm càng được cư dân mạng chú ý nhiều hơn.

Mới đây, khán giả ghi lại khoảnh khắc Mai Tài Phến trong tiệc cưới của diễn viên Anh Tú - Huyền My. Diện mạo của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Trong buổi tiệc, tình tin đồn của Mỹ Tâm diện cả cây vest đen khá lịch lãm.

Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra - Ảnh 1
Vì có mối quan hệ thân thiết với chú rể nên nam diễn viên đã tới chúc phúc cho Anh Tú và Huyền My.

Dù vậy fan cho rằng mái tóc xoăn của Mai Tài Phến được cho là không hợp với ngoại hình và gương mặt lãng tử của anh trước đó. Nhan sắc của anh có phần dừ hơn trong lần thay đổi phong cách này.

Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra - Ảnh 2

Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra - Ảnh 3

Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra - Ảnh 4
Kiểu tóc dài uốn xoăn khiến Mai Tài Phến có phần khác lạ so với những kiểu để tóc trước đó.

Mai Tài Phến sinh năm 1991, là một nam diễn viên điển trai được đông đảo khán giả yêu thích. Sau thành công với hình tượng “thầy giáo” Phến trong MV Em Gái Mưa của Hương Tràm, anh tiếp tục gây được tiếng vang khi tham gia các dự án cùng Mỹ Tâm như MV Đừng Hỏi Em hay bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh.

Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra - Ảnh 5
Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh".

Kể từ khi vướng tin đồn tình cảm với Mỹ Tâm, Mai Tài Phến khá kín tiếng. Anh cũng không thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân. Mỹ Tâm cho biết cô yêu mến Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo. Dù cả hai không lên tiếng về tin đồn hẹn hò nhưng cộng đồng người hâm mộ luôn "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi.

Không phải Mai Tài Phến, đây mới là người được fan tích cực 'đẩy thuyền' với Mỹ Tâm, chính chủ vui mừng ra mặt

Không phải Mai Tài Phến, đây mới là người được fan tích cực 'đẩy thuyền' với Mỹ Tâm, chính chủ vui mừng ra mặt

Chia sẻ những bức ảnh được người hâm mộ ghép cùng Mỹ Tâm, nam nghệ sĩ này vô cùng thích thú, thậm chí anh còn "thúc giục" fan làm thêm.

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