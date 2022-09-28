Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, khả năng diễn xuất tốt nhưng Mai Tài Phến lại cực kỳ kín tiếng. Tất cả những gì công chúng biết về anh chỉ là một vài thông tin về năm sinh, học vấn, những giải thưởng từng đạt được trong quá khứ và tin đồn hẹn hò "chị đẹp" Mỹ Tâm sau khi có cơ hội hợp tác chung. Cũng chính vì vậy, nhất cử nhất động của người tình trẻ tin đồn với Mỹ Tâm càng được cư dân mạng chú ý nhiều hơn.

Mới đây, khán giả ghi lại khoảnh khắc Mai Tài Phến trong tiệc cưới của diễn viên Anh Tú - Huyền My. Diện mạo của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Trong buổi tiệc, tình tin đồn của Mỹ Tâm diện cả cây vest đen khá lịch lãm.