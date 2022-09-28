Diện mạo phong trần của 'tình tin đồn' Mỹ Tâm: tóc dài xoăn tít và làn da rám nắng khó nhận ra

"Tình tin đồn" của Mỹ Tâm trông lạ lẫm với mái tóc xoăn dài lãng tử.
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Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, khả năng diễn xuất tốt nhưng Mai Tài Phến lại cực kỳ kín tiếng. Tất cả những gì công chúng biết về anh chỉ là một vài thông tin về năm sinh, học vấn, những giải thưởng từng đạt được trong quá khứ và tin đồn hẹn hò "chị đẹp" Mỹ Tâm sau khi có cơ hội hợp tác chung. Cũng chính vì vậy, nhất cử nhất động của người tình trẻ tin đồn với Mỹ Tâm càng được cư dân mạng chú ý nhiều hơn.
Mới đây, khán giả ghi lại khoảnh khắc Mai Tài Phến trong tiệc cưới của diễn viên Anh Tú - Huyền My. Diện mạo của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Trong buổi tiệc, tình tin đồn của Mỹ Tâm diện cả cây vest đen khá lịch lãm.
Dù vậy fan cho rằng mái tóc xoăn của Mai Tài Phến được cho là không hợp với ngoại hình và gương mặt lãng tử của anh trước đó. Nhan sắc của anh có phần dừ hơn trong lần thay đổi phong cách này.
Mai Tài Phến sinh năm 1991, là một nam diễn viên điển trai được đông đảo khán giả yêu thích. Sau thành công với hình tượng “thầy giáo” Phến trong MV Em Gái Mưa của Hương Tràm, anh tiếp tục gây được tiếng vang khi tham gia các dự án cùng Mỹ Tâm như MV Đừng Hỏi Em hay bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh.
Kể từ khi vướng tin đồn tình cảm với Mỹ Tâm, Mai Tài Phến khá kín tiếng. Anh cũng không thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân. Mỹ Tâm cho biết cô yêu mến Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo. Dù cả hai không lên tiếng về tin đồn hẹn hò nhưng cộng đồng người hâm mộ luôn "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi.