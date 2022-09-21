Không phải Mai Tài Phến, đây mới là người được fan tích cực 'đẩy thuyền' với Mỹ Tâm, chính chủ vui mừng ra mặt

Chia sẻ những bức ảnh được người hâm mộ ghép cùng Mỹ Tâm, nam nghệ sĩ này vô cùng thích thú, thậm chí anh còn "thúc giục" fan làm thêm.

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm là hai nghệ sĩ luôn được khán giả nhiệt tình gán ghép khi hai ca sĩ đã có mối quan hệ thân thiết hơn 20 gắn bó. Thêm vào đó, những hành động “tình bể bình” của hai ca sĩ trên sân khấu và ngoài đời luôn là chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Thậm chí, "ông hoàng nhạc Việt" từng tuyên bố chỉ kết hôn nếu người phụ nữ đó là Mỹ Tâm. Bao nhiêu năm trôi qua, cả hai vẫn chỉ giữ mối quan hệ tri kỉ. Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng luôn được fans hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" trong nhiều năm qua. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ bức ảnh được fan ghép cùng Mỹ Tâm. Trong ảnh, cả hai "làm vườn" với nhau. Sở dĩ có bức ảnh này bởi thời gian gần đây, ca sĩ Mỹ Tâm thường xuyên đăng ảnh chụp trong sân vườn chăm sóc cây cối, hái bưởi... Trước đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều bức ảnh đời thường tương tự.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ảnh được fan ghép đôi với Mỹ Tâm. Kèm với hình ảnh "ghép'' của fan, Đàm Vĩnh Hưng còn "trách yêu'' fan của mình: "Mấy đứa nhỏ nha nha! Càng ngày càng quá rồi hà! Ai? Đứa nào? Làm vậy mà coi được hả! Quỷ yêu gì đâu hà!".

Chưa dừng lại ở đó Đàm Vĩnh Hưng cho biết cũng đã gửi các bức ảnh ghép này cho Mỹ Tâm và đã nhận được phản ứng của nữ ca sĩ. "Làm thêm 98 tấm nữa coi! Nhìn vui luôn á! Tôi gửi cho bả rồi! Bả cười và nói dễ thương ghê!", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Dưới phần bình luận, ca sĩ Vũ Hà cũng hài hước ghép ảnh Đàm Vình Hưng và Mỹ Tâm thành một cặp đôi và Vũ Hà đóng vai đứa con. Vũ Hà chia sẻ: "Gọi 2 tiếng trìu mến đi con: ba Hưng mẹ Tâm. Con đói bụng". Ảnh ghép hài hước mà ca sĩ Vũ Hà bình luận. Đây cũng không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị “gán ghép” trong những tấm ảnh trên mạng xã hội. Không ít lần, nam ca sĩ chủ động đăng tải ảnh kèm theo những chia sẻ thích thú, gửi lời cảm ơn đến những “fan cuồng” đã ủng hộ anh và người đồng nghiệp.

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