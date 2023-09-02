Danh ca Hương Lan tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại sau 2 năm đại dịch

Vừa qua, danh ca Hương Lan đã tái xuất tại Việt Nam với một sự kiện dành cho cộng đồng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân hiện tại sau 2 năm đại dịch.

Vừa qua, danh ca Hương Lan đã tái xuất tại Việt Nam với một dự án đầy ý nghĩa mang tên Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai. Theo nữ danh ca Hương Lan, đây là dự án ý nghĩa và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là người phụ nữ Việt. Danh ca Hương Lan đã tái xuất tại Việt Nam với một dự án đầy ý nghĩa dành cho cho cộng đồng, đặc biệt là người phụ nữ Việt Đáng chú ý, danh ca Hương Lan cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân hiện tại: "Thời điểm dịch bệnh bùng phát tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây tôi khỏe hơn nhiều. Giờ đây, tôi thấy tinh thần mình thoải mái và rất vui vì vẫn có thể đóng góp tiếng hát của mình vào dự án ý nghĩa, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là người phụ nữ".

Danh ca Hương Lan cũng tiết lộ sức khỏe và tinh thần đã tốt hơn sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Hương Lan cho biết chị đã đi hát 57 năm, gần cả cuộc đời gắn liền với sự nghiệp âm nhạc. Nữ nghệ sĩ coi sân khấu và khán giả là cuộc sống của mình: "Sau đại dịch tôi càng hiểu hơn lẽ vô thường của cuộc đời. Khi còn khỏe, điều kiện cho phép tôi tranh thủ đi hát để được gặp gỡ, tri ân mọi người". Được biết, sau liveshow Một đời sân khấu tổ chức năm 2018, danh ca Hương Lan không tổ chức thêm chương trình cho riêng mình vì tính cầu toàn và yếu tố sức khỏe. Thay vào đó, nữ danh ca dành thời gian cho bản thân và gia đình.

Ở tuổi 67, danh ca Hương Lan vẫn là tên tuổi đắt show của thị trường nhạc quê hương. Nữ ca sĩ lưu diễn thường xuyên ở các tiểu bang Mỹ, thi thoảng nhận show ở châu Úc, châu Âu, Việt Nam. Nữ danh ca không quá quan trọng chuyện cát - sê bởi với cô lúc này, việc được đứng trên sân khấu và gặp gỡ khán giả mới là điều quan trọng. Ở tuổi 67, danh ca Hương Lan vẫn là tên tuổi đắt show của thị trường nhạc quê hương Nữ nghệ sĩ luôn biết ơn cuộc sống và những tấm lòng yêu thương ủng hộ của khán giả đã cho chị cơ hội được thành danh, giữ vững tên tuổi đến tận bây giờ. Do đó, nữ danh ca muốn hát đến khi không còn khả năng cho phép và "khán giả không còn muốn nghe nữa thì thôi".

Danh ca Hương Lan: Được gọi là "bé", tôi rất sung sướng "Hương Lan ăn ớt rất đáng sợ, một lần ăn cả chén ớt. Tôi không thể làm được điều đó" – Trang Thanh Lan nói.

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