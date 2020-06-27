Đang yên lành, Khánh Thi bất ngờ dằn mặt: 'Cấm đụng chồng chị, chị tát sưng mặt'

Hậu trường 27/06/2020 10:05

Dù không chỉ thẳng mặt, nhưng những lời nói bóng gió gay gắt xen lẫn hóm hỉnh của kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến nhiều người hoang mang.

Chuyện tình yêu và hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển từng là chủ đề bàn tán của dư luận suốt thời gian dài. Vượt qua mọi thị phi, cặp đôi cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hiện tại, vợ chồng kiện tướng dancesport đã nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nhận về không ít lời nói ác ý từ anti-fan.

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Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển bên 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, Khánh Thi thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái hài hước nhưng không kém phần gay gắt để dằn mặt những người soi mói cuộc sống của vợ chồng mình.

Cô viết: "Cô dì lối xóm bớt khẩu nghiệp lại. Chồng tôi thì tôi xài, vợ ông thì ông dùng. Tóm lại nhà tôi ưa vừa yêu vừa nựng vậy đó. Thấy nhà tôi đẹp đôi không? Cấm đụng chồng chị, chị tát cho sưng mặt. Nhà em lùn nên kéo chân cho hình đẹp, chứ em không kéo quần cho thiên hạ bình luận".

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Cặp đôi 'cô - trò' của làng dancesport thể hiện tình cảm ngọt ngào sau nhiều năm chung sống - Ảnh: FB

Không chỉ thể hiện bằng ngôn từ, bà xã Phan Hiển còn "cao tay" khi chia sẻ hình ảnh ngọt ngào chứng minh tình yêu mặn nồng với chồng trẻ. 

Chia sẻ gay gắt nhưng pha chút hóm hỉnh, Khánh Thi thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ từng trải, khéo léo trong cách giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Cô nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè, đồng nghiệp.

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Khánh Thi đã quá sung sướng nên không kiềm chế được, ôm hôn chồng ngay trên truyền hình, khiến ai cũng bất ngờ.

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