Đặng Thu Thảo đeo kiềng vàng to vật vã trong lễ rước dâu về nhà đại gia miền Tây

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đeo vàng nặng trĩu cổ cùng nhiều vật phẩm giá trị là của hồi môn từ nhà gái.

Sáng 26/11, lễ rước dâu của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng đại gia miền Tây đã diễn ra suôn sẻ tại An Giang và Cần Thơ. Đông đảo bà con lối xóm, gia đình hai bên và bạn bè cô dâu chú rể đã tề tựu đông đủ trong ngày vui của đôi vợ chồng.

Trong thời khắc trọng đại của đời mình, Hoa hậu Đại dương 2014 diện bộ áo dài trắng tinh khôi phối cùng mấn trắng đính đá sang trọng. Sánh đôi bên cô là ông xã đại gia trong trang phục vest trắng vô cùng xứng đôi. Trước khi con gái lên xe hoa về nhà chồng, mẹ ruột cùng họ hàng phía cô dâu đã trao tặng nhiều của hồi môn giá trị, có vật phẩm lên tới 200 triệu đồng. Được biết, chồng Hoa hậu Đại dương là một đại gia khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Cặp đôi đã có ba năm hẹn hò lãng mạn trước khi quyết định về chung nhà.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đeo vàng nặng trĩu cổ trong lễ rước dâu sáng nay - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại dương 2014 cười rạng rỡ trong ngày trọng đại của đời mình - Ảnh: Internet

Mẹ đẻ đeo vàng cho Đặng Thu Thảo và tâm sự nhiều lời xúc động trước giây phút con gái về nhà chồng - Ảnh: Internet

Sau ba năm hẹn hò với đại gia miền Tây, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bằng lòng theo chàng về dinh - Ảnh: Internet

Cô dâu chú rể làm lễ gia tiên - Ảnh: Internet

Chồng Hoa hậu Thu Thảo có vẻ ngoài điển trai như tài tử - Ảnh: Internet

Lộ ảnh không gian hôn lễ sang trọng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và đại gia miền Tây Hôn lễ của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng đại gia miền Tây diễn ra trong không gian lộng lẫy ngập tràn hoa tươi.

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