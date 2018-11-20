Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo trốn con sang Hàn Quốc hâm nóng tình yêu

Dù con gái còn nhỏ nhưng vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn có thể đi du lịch Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi du lịch Hàn Quốc cùng ông xã Trung Tín. Bà mẹ một con khiến nhiều người thích thú khi tình cảm gọi chồng là anh yêu. “Đi chơi với người yêu”, cô viết. Nhiều người đoán đây là chuyến du lịch kỷ niệm một năm ngày cưới của đôi vợ chồng nổi tiếng. Con gái Đặng Thu Thảo mới được hơn 7 tháng và khá quấn mẹ. Do đó, việc cô có thể du lịch xa trong thời điểm này cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Có thể thấy, sau hơn một năm về chung nhà vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2012 đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng êm đềm. Từ sau đám cưới, Đặng Thu Thảo tuy bận rộn với công việc nhà chồng nhưng vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cô được ông xã cùng gia đình ủng hộ hết mình khi tiếp tục gắn bó với hào quang showbiz.

Đặng Thu Thảo hào hứng khoe khoảnh khắc du hí cùng chồng ở Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Chỉ sau 7 tháng sinh con, người đẹp đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng cùng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' ngày nào - Ảnh: FBNV

Đặng Thu Thảo gây bất ngờ khi có thể trốn con đi du lịch xa tận Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Phản ứng của Đặng Thu Thảo khi được Kỳ Duyên khen xinh Các fan tỏ ra thích thú trước màn tung hứng của hai nàng hậu tài sắc của showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-hoa-hau-dang-thu-thao-tron-con-sang-han-quoc-ham-nong-tinh-yeu-304722.html