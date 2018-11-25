Lộ ảnh không gian hôn lễ sang trọng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và đại gia miền Tây

Hôn lễ của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng đại gia miền Tây diễn ra trong không gian lộng lẫy ngập tràn hoa tươi.

Hôm nay 25/11, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Ông xã của người đẹp là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng ở Long Xuyên, An Giang. Ngay từ chiều hôm qua, mọi khâu trang trí ở nhà người đẹp đều đã được hoàn tất.

Có thể thấy, vợ chồng Hoa hậu Đại dương 2014 chuẩn bị khá chu đáo cho ngày trọng đại của mình. Trong lễ vu quy ở nhà gái, cô dâu ưu tiên lựa chọn hoa tươi màu trắng và hồng nhạt để trang trí cho cổng hoa và các vật dụng trong nhà. Được biết, trong tiệc cưới tối nay Hoa hậu Đại dương sẽ diện ba bộ váy cưới lộng lẫy có đuôi áo dài hơn 5m, được đính hàng nghìn viên pha lê đắt đỏ.

Không gian nhà Hoa hậu Đại dương ngập tràn sắc trắng - Ảnh: Internet

Mọi vật dụng trên bàn đều được in thông tin cô dâu chú rể - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo sẽ diện ba chiếc váy đính hàng ngàn viên pha lê với đuôi dài 5m - Ảnh: Internet

Chồng Hoa hậu Đại dương là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng - Ảnh: Internet

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