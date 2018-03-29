Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa

Diễn viên Nguyệt Ánh khiến người hâm mộ lo lắng khi mang bụng bầu lùm lùm đến phim trường làm việc.

Diễn viên Nguyệt Ánh kết hôn với chồng Ấn Độ vào đầu năm 2017. Hôn lễ của cô được tổ chức ấm cúng và lãng mạn bên bờ biển Phan Thiết trước sự chứng kiến, chúc phúc của người thân và bạn bè. Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc, tay trong tay cùng nhau đi du lịch khắp trong và ngoài nước.

Nguyệt Ánh sống vui vẻ và hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ - Ảnh: FBNV Hiện tại Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ vẫn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nữ diễn viên đang tất bật hoàn thành những dự án phim đang dở dang để chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh chia sẻ hình ảnh miệt mài làm việc trên phim trường khiến nhiều người xót xa. Dù đang bầu bí mệt mỏi nhưng nữ diễn viên Cổng mặt trời vẫn khá nhiệt tình và vui vẻ với đồng nghiệp tại nơi làm việc.

“Cám ơn ê-kíp đã luôn yêu thương, che chở cho bé Ánh bầu, sẽ nhớ lắm”, Nguyệt Ánh chia sẻ. Dù đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn tất bật làm việc trên phim trường - Ảnh: FBNV Dễ dàng nhận ra, sức khỏe của nữ diễn viên rất tốt... ...tâm trạng cũng rất thoải mái khi quay phim cùng ê-kíp - Ảnh: FBNV Sức khỏe Nguyệt Ánh vẫn ổn định vì được cả ê-kíp giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành vai diễn khi đang mang thai. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn lo lắng cho nữ diễn viên khi thấy bụng bầu của cô khá lớn. Bên cạnh những lời khen, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bà bầu Nguyệt Ánh - Ảnh: FBNV

Diễn viên Nguyệt Ánh mang thai với ông xã Ấn Độ? Qua chia sẻ 'úp mở' trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng diễn viên 'Cổng mặt trời' - Nguyệt Ánh đang mang thai con đầu lòng.

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