Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 29/03/2018 15:10

Diễn viên Nguyệt Ánh khiến người hâm mộ lo lắng khi mang bụng bầu lùm lùm đến phim trường làm việc.

Diễn viên Nguyệt Ánh kết hôn với chồng Ấn Độ vào đầu năm 2017. Hôn lễ của cô được tổ chức ấm cúng và lãng mạn bên bờ biển Phan Thiết trước sự chứng kiến, chúc phúc của người thân và bạn bè.

Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc, tay trong tay cùng nhau đi du lịch khắp trong và ngoài nước.

Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Nguyệt Ánh sống vui vẻ và hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ - Ảnh: FBNV

Hiện tại Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ vẫn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nữ diễn viên đang tất bật hoàn thành những dự án phim đang dở dang để chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh chia sẻ hình ảnh miệt mài làm việc trên phim trường khiến nhiều người xót xa. Dù đang bầu bí mệt mỏi nhưng nữ diễn viên Cổng mặt trời vẫn khá nhiệt tình và vui vẻ với đồng nghiệp tại nơi làm việc.

“Cám ơn ê-kíp đã luôn yêu thương, che chở cho bé Ánh bầu, sẽ nhớ lắm”, Nguyệt Ánh chia sẻ.

Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Dù đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn tất bật làm việc trên phim trường - Ảnh: FBNV
Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
Dễ dàng nhận ra, sức khỏe của nữ diễn viên rất tốt...
Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
...tâm trạng cũng rất thoải mái khi quay phim cùng ê-kíp - Ảnh: FBNV

Sức khỏe Nguyệt Ánh vẫn ổn định vì được cả ê-kíp giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành vai diễn khi đang mang thai. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn lo lắng cho nữ diễn viên khi thấy bụng bầu của cô khá lớn.

Đang mang thai, Nguyệt Ánh vẫn vác bụng bầu đi đóng phim khiến nhiều người xót xa - Ảnh 5
Bên cạnh những lời khen, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bà bầu Nguyệt Ánh - Ảnh: FBNV
Diễn viên Nguyệt Ánh mang thai với ông xã Ấn Độ?

Diễn viên Nguyệt Ánh mang thai với ông xã Ấn Độ?

Qua chia sẻ 'úp mở' trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng diễn viên 'Cổng mặt trời' - Nguyệt Ánh đang mang thai con đầu lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyệt Ánh có thai diễn viên Nguyệt Ánh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 50 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42