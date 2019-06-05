Đăng ảnh nghệ thuật khoe vẻ đẹp mặn mà, Hà Tăng bị hỏi thẳng thừng: ‘Hình bầu hả chị, thấy bụng có vẻ hơi to’

Hình ảnh mới nhất được Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô đang mang thai lần 3.

Dù đã “ở ẩn” suốt một khoảng thời gian dài từ sau khi kết hôn nhưng những thông tin liên quan đến Tăng Thanh Hà vẫn được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, bà xã Louis Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp nghệ thuật lên trang Instagram cá nhân. Qua những bức ảnh đen trắng, “ngọc nữ” một thời của điện ảnh Việt diện trang phục giản dị, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên thần thái khó ai sánh kịp.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Hà Tăng - Ảnh: Internet Cận cảnh nhan sắc bất chấp thời gian của bà xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet Dưới phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt để lại lời khen dành cho nhan sắc của “bà mẹ 2 con”. Tuy nhiên, số khác lại quan tâm đến vòng 2 bất thường của cô. Thậm chí, một cư dân mạng đã thẳng thừng hỏi: “Hình bầu hả chị, thấy bụng có vẻ hơi to á chị”. Vòng 2 bất thường khiến người hâm mộ nghi ngờ - Ảnh: Internet Điểm lại khoảng thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà thường xuyên diện trang phục rộng để khéo léo che đi vòng 2. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn cô mang thai lần 3. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng nguyên nhân khiến phần bụng của Hà Tăng có cảm giác to hơn là vì lỗi trang phục.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng "Út nhỏ" vướng phải tin đồn mang thai lần 3. Trước đó không lâu, cô từng khiến nhiều người nghi ngờ khi diện váy suông rộng thùng thình trong một chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Không ít lần Hà Tăng bị nghi ngờ mang thai lần 3 nhưng cô đều giữ im lặng - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn năm 2012. Hiện tại, gia đình của Hà Tăng đang vô cùng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của cậu con trai Richard và công chúa nhỏ Chloe.

Đã hết 6 năm làm vợ hiền mẹ đảm, Tăng Thanh Hà trở lại showbiz đầy ngoạn mục Sự trở lại showbiz của Tăng Thanh Hà đầy bất ngờ như cách cô rút khỏi cuộc chơi vào 6 năm trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-nghe-thuat-khoe-ve-dep-man-ma-ha-tang-bi-hoi-thang-thung-hinh-bau-ha-chi-thay-bung-co-ve-hoi-to-327159.html