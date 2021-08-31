Đăng ảnh dương tính Covid-19, kèm dòng trạng thái 'thích thì test', nữ ca sĩ bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân 'tặng' nguyên 'rổ gạch đá'

Thời gian qua, showbiz Việt liên tục đón nhận tin buồn về việc nhiều nghệ sĩ mắc Covid-19. Mới đây, một nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải dụng cụ test cho kết quả dương tính, nhưng lại nhận về vô số chỉ trích từ CĐM.
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Tình hình Covid-19 phức tap, Showbiz Việt cũng đón nhiều tin buồn khi có hàng loạt nghệ sĩ dương tính. Gần đây nhất thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung phải nhập viện khẩn cấp khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và xót xa. Chiều 30/8 trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng cũng khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bức ảnh que test nhanh Covid-19 với kết quả dương tính cùng dòng trạng thái gây hoang mang. Cụ thể, cô viết: "Thích thì test. Không thích thì thôi. Lên đến 2 gạch là báo y tế cái nè".
Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ CĐM. Không ít khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, hỏi han sức khỏe của giọng ca Viên đá nhỏ vì cho rằng cô đã nhiễm bệnh. Tuy nhiên, đáp lại sự quan tâm đó Hải Băng bình thản cho biết: "Em cảm ơn mọi người. Không phải em bị đâu ạ. Khách bên em test bị thôi ạ. Em chia sẻ để mọi người để ý sức khoẻ thôi. Cảm ơn mọi người quan tâm".
Đáp lại màn trả lời của Hải Băng, CĐM không khỏi bức xúc khi cô nàng vô tư đăng kết quả dương tính chỉ để quảng cáo que test Covid-19 mà gia đình đang bán. Nhiều người đã để lại hàng loạt bình luận chỉ trích sự "vô tư" của Hải Băng và khuyên nữ ca sĩ nên suy nghĩ kỹ càng trước khi có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến dịch bệnh trong thời điểm hiện tại.
Đây không phải là lần đầu tiên Hải Băng gây hoang mang dư luận, trước đó, bà xã Thành Đạt từng khiến dân mạng hú hồn vì cho rằng cô mang thai lần 4 sau dòng trạng thái úp mở có tin vui trên trang cá nhân. Tuy nhiên sau đó, bà mẹ 3 con cũng lên tiếng đính chính, phủ nhận chuyện có bầu khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.