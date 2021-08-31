Đăng ảnh dương tính Covid-19, kèm dòng trạng thái 'thích thì test', nữ ca sĩ bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân 'tặng' nguyên 'rổ gạch đá'

Tình hình Covid-19 phức tap, Showbiz Việt cũng đón nhiều tin buồn khi có hàng loạt nghệ sĩ dương tính. Gần đây nhất thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung phải nhập viện khẩn cấp khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và xót xa. Chiều 30/8 trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng cũng khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bức ảnh que test nhanh Covid-19 với kết quả dương tính cùng dòng trạng thái gây hoang mang. Cụ thể, cô viết: "Thích thì test. Không thích thì thôi. Lên đến 2 gạch là báo y tế cái nè".

Bài đăng của Hải Băng - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ CĐM. Không ít khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, hỏi han sức khỏe của giọng ca Viên đá nhỏ vì cho rằng cô đã nhiễm bệnh. Tuy nhiên, đáp lại sự quan tâm đó Hải Băng bình thản cho biết: "Em cảm ơn mọi người. Không phải em bị đâu ạ. Khách bên em test bị thôi ạ. Em chia sẻ để mọi người để ý sức khoẻ thôi. Cảm ơn mọi người quan tâm".