Sốc: H'Hen Niê hoang mang tột độ vì sút 3kg chỉ trong chưa đầy 24 tiếng, chuyện gì đang xảy ra?

Hậu trường 29/08/2021 16:17

Mới đây, hoa hậu H'Hen Niê đã bất ngờ chia sẻ việc mình bị sụt cân nghiêm trọng chỉ trong chưa đầy 24h khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Là người của công chúng, các nàng hậu luôn cố gắng giữ thân hình mảnh mai, vóc dáng chuẩn chỉnh để xuất hiện trước mắt khán giả. Chính vì vậy cân mặng là vấn đề luôn được những mỹ nhân Việt chú trọng. 

Tuy nhiên, mới đây việc cân nặng của H'Hen Niê sụt giảm trầm trọng trong một thời gian ngắn khiến khán giả không khỏi quan tâm. Cụ thể, vào 17h chiều ngày hôm qua, cân nặng của H'Hen Niê là 58,45 kg. Tuy nhiên, vào 6h sáng hôm nay, số cân của nàng Hậu bỗng tụt xuống 55,45 kg. Cô Hen đã sụt hẳn 3kg chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày.

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Cân nặng của nàng hậu sụt giảm nghiêm trọng - Ảnh chụp màn hình

Đứng lên cân, nàng hậu quê Đắk Lắk cũng hoang mang tột độ và không khỏi lo lắng chia sẻ: "Hen có bị bệnh gì không? Sao mà chênh lệch nhiều như thế?" Cô nàng cũng cho biết thêm: "Thôi hết dịch nhất định phải đi khám tổng quát lại! Hơn 2 năm rồi Hen chưa khám lại từ lúc khám để mua bảo hiểm".

H'Hen Niê được khán giả cả nước biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Xuất thân là người mẫu nên cô nàng gây sốt bởi thân hình đẹp không tỳ vết cùng đôi chân dài thẳng tắp. Nhờ lợi thế hình thể và khả năng trình diễn xuất sắc, cô Hen đã lọt vào top 5 Miss Universe 2018 - trở thành đại diện của Việt Nam đạt được thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc khốc liệt này.

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Thân hình quyến rũ của H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây "nàng Hậu tóc ngắn" rất tích cực tham gia vào các hoạt thiện nguyện trong mùa dịch. Những hình ảnh giản dị với áo thu, quần Jeans của H'Hen khiến khán giả vỗ tay rào rào.

 

 

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