'Crush' của Đàm Vĩnh Hưng gây sốt vì đoạn clip bày tỏ quan điểm từ thiện: 'Ai quyên góp đều được công khai'

Giữa lúc cuộc tranh luận của Mr Đàm và nữ CEO Đại Nam vẫn chưa đi đến hồi kết thì mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm về vấn đề từ thiện.

Những ngày vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng là cái tên khiến MXH liên tục dậy sóng với hàng loạt những phát ngôn đáp trả lại những cáo buộc của bà Phương Hằng về sao kê tiền từ thiện. Giữa lúc cuộc tranh luận của Mr Đàm và nữ CEO Đại Nam vẫn chưa đi đến hồi kết thì mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm về vấn đề từ thiện. Theo đó, đoạn clip này được ghi lại trong một talkshow cách đây khá lâu nhưng lại được dư luận dùng để bàn tán về ồn ào tiền từ thiện hiện tại.

Cuộc chiến 'khốc liệt' chấn động showbiz Việt - Ảnh: Internet Trong đoạn clip, nàng "họa mi tóc nâu" cho biết mình chưa bao giờ kêu gọi từ thiện mà chỉ sử dụng tiền của cá nhân. Cô khẳng định một khi bản thân minh bạch thì sẽ tự động tạo nên sự uy tín, khi đó mạnh thường quân sẽ tin tưởng và tự tìm đến cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cho biết bất kỳ mạnh thường quân nào nếu đóng góp vào quỹ từ thiện của mình thì đều được công khai minh bạch trên web để tạo niềm tin. Chính vì thế theo quan điểm cá nhân của Mỹ Tâm, một khi đã đứng ra kêu gọi từ thiện và nhận được nhiều sự hỗ trợ của mạnh thường quân thì việc công khai sao kê là điều cần thiết.

Đoạn clip sau khi chia sẻ được dân mạng khen ngợi hết lời. Từ lâu, Mỹ Tâm là ca sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Đáng nể phục nhất vẫn là việc Mỹ Tâm tự đứng ra thực hiện quỹ từ thiện riêng bằng kinh tế cá nhân mà không cần bất kỳ sự kêu gọi nào. Mỹ Tâm chia sẻ: "Tôi là người làm từ thiện bắt đầu từ bản thân mình trước sau đó mọi người thấy. Có người đóng góp tiền và tiền người ta mang tới mình đều công khai trên trang web đó để tất cả mọi người có thể vào xem. Họ thấy tiền của họ chính xác là như vậy, mình làm gì đi đâu họ thấy hết. Đó là sự rõ ràng và rõ ràng là điều quan trọng nhất. Đầu tiên mình là người đi tiên phong chuyện đó trước để người ta thấy rằng mình đi đến đúng nơi, đúng chỗ và là nơi đáng tin". Nữ ca sĩ tích cực trong các hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi và khiến cư dân mạng liên tưởng ngay đến ồn ào từ thiện hiện tại giữa bà chủ Đại Nam và nhiều nghệ sĩ Việt. Là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với đời tư sạch scandal, không những thế giọng ca gốc Đà Nẵng còn luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ thường xuyên bỏ tiền túi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khiến khán giả và người hâm mộ nức lòng.

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