Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 11/05/2019 10:18

Mới đây, một bức ảnh của Tiến Luật được bà xã Thu Trang đăng tải lên trang cá nhân đã thu hút hàng chục nghìn lượt like và bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Trong showbiz Việt, hiếm có cặp đôi nào được công chúng yêu mến như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả trên sân khấu mà cặp đôi hài hước này còn thường xuyên “mua vui” cho người hâm mộ bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Thu Trang - Tiến Luật là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz - Ảnh: FBNV

Mới đây, Thu Trang đã đăng tải bức hình ông xã Tiến Luật mặc quần đùi, cởi trần với khuôn mặt nhăn nhó đứng ngoài ban công kèm dòng trạng thái: "Sáng sớm mở mắt ra hú hồn má ơi. Nhìn ngon...". Ngay lập tức, Tiến Luật vội nhắc yêu bà xã: "Đừng dìm chồng mình như thế". Thậm chí, Sĩ Thanh cũng phải thốt lên: “Chị khủng bố cộng đồng mạng hả!!” trước độ lầy lội của đàn chị.

Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Bài đăng 'dìm hàng' ông xã của Thu Trang - Ảnh: Instagram NV

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý trong bức ảnh này lại chính là vầng trán của Tiến Luật. Dưới bài đăng của Thu Trang, người hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú khi phát hiện trán của nam diễn viên hài có hình trái tim.

Nhiều người khi phát hiện ra chi tiết đặc biệt này đã để lại bình luận: "Ai để ý thấy 1 trái tim trên trán anh Luật!"; "Trán chú Luật vi diệu"; "Cái trán hình trái tim kìa chế 13"; "Trái tim trên trán"...

Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Cộng đồng mạng thích thú khi phát hiện ra điều đặc biệt trong bức ảnh - Ảnh: Instagram NV

Trước đó, Thu Trang đã từng không ít lần đăng ảnh xấu của ông xã lên trang cá nhân để trêu chọc bạn đời.

Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4

Đăng ảnh 'dìm hàng' ông xã Tiến Luật nhưng Thu Trang lại vô tình để lộ điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Sở thích 'dìm hàng' ông xã mọi lúc mọi nơi của Thu Trang - Ảnh: FBNV

Sau 8 năm kết hôn, Thu Trang - Tiến Luật hiện đang có cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm bên cậu con trai nhỏ. Cám dỗ showbiz có lẽ chẳng là gì so với ước hẹn bên nhau trọn đời mà cả hai dành cho nhau.

Từ khóa:   Thu Trang - Tiến Luật cặp đôi sao Việt

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