Đăng ảnh bụng bầu tròn xoe, Đông Nhi khoe chồng đảm đang khiến đồng nghiệp muốn 'đốt nhà' vì ghen tỵ

Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc của Đông Nhi bên ông xã Ông Cao Thắng sau hơn nửa năm "về chung nhà" khiến cộng đồng mạng phát hờn.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi được chú ý nhất hiện nay. Đặc biệt sau khi xác nhận tin vui sắp đón con đầu lòng, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hiện tại, giọng ca "Bab boy" đang mang thai ở tháng thứ 5. Cô tạm ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật để ở nhà dưỡng thai, đợi ngày em bé chào đời. Từ khi biết mình sắp lên chức cha, Ông Cao Thắng càng yêu thương và cưng chiều vợ hơn. Anh dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho vợ và thiên thần nhỏ sắp ra đời. Trên trang cá nhân, Đông Nhi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc đến người hâm mộ.

Khoảnh khắc âu yếm của cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Mới đây, Đông Nhi hào hứng khoe được ông xã trổ tài nấu nướng phục vụ vợ con. Cô khéo nịnh: “Chàng bố đầu bếp tập sự đáng yêu nhất là đây”. Nữ ca sĩ còn chia sẻ kèm bức ảnh khoe bụng bầu tròn trịa bên ông xã.

Dù vòng 2 nhấp nhô thấy rõ nhưng Đông Nhi vẫn rất rạng ngời và xinh đẹp - Ảnh: FB

Có thể thấy, cô bắt đầu có dấu hiệu tăng cân nhẹ, bụng đã lùm lùm. Dù vậy, nữ ca sĩ 8x vẫn được ngợi khen hết lời bởi vẻ trẻ trung, rạng ngời luôn hiện hữu trên gương mặt.

Vợ chồng Đông Nhi bị bạn thân vào chọc ghẹo, đòi 'đốt nhà' vì quá ngọt ngào - Ảnh: FB

Bức ảnh "tình bể bình" của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và cư dân mạng. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi. Đáng chú ý là bình luận chọc ghẹo của ca sĩ Jun Phạm và Ngô Kiến Huy. Trong khi Jun Phạm muốn "đốt nhà" vì ghen tỵ thì Ngô Kiến Huy lại hài hước đòi "cướp" chồng của bạn thân Đông Nhi.

Đông Nhi khoe nhan sắc đỉnh cao ở tháng thứ 5 thai kỳ, bầu nhưng vẫn đẹp bất chấp Ca sĩ Đông Nhi nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Dù đã có dấu hiệu tăng cân nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.

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