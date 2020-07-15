Đan Trường tiết lộ con trai không có năng khiếu ca hát nhưng lại sở hữu khả năng mà bố cũng phải ‘chào thua’

Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ Đan Trường thừa nhận con trai Mathis Thiên Từ không có năng khiếu về âm nhạc nhưng lại sở hữu trí nhớ tuyệt vời.

Vì tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp nên Đan Trường và con trai Thiên Từ đã không thể gặp nhau trong suốt 4 tháng qua. Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn thường xuyên gọi điện facetime với quý tử để kết nối tình cảm.

Đan Trường và con trai vẫn chưa thể gặp nhau vì tình hình dịch bệnh - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Đan Trường bất ngờ tiết lộ điều thú vị về Mathis Thiên Từ.

Theo đó, anh Bo thừa nhận con trai không có năng khiếu ca hát nhưng lại có khả năng ghi nhớ thương hiệu xe một cách thuần thục khiến anh cũng phải chào thua: “Thiên Từ không có năng khiếu ca hát, nhưng lại có năng khiếu chơi xe và ghi nhớ nhận dạng thương hiệu xe rất nhanh. Mình còn thua Thiên Từ nữa.

Ôi trời ơi... tui chơi với con tui mà tui nói tên xe sai, Thiên Từ cứ sửa hoài. Nói tên cá loại gì thì tui còn biết, chứ nói tên xe là tui thua rồi đó”.

Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: FB

Đan Trường hài hước cho biết anh thường xuyên bị quý tử sửa lỗi vì đọc sai tên xe – Ảnh: FB

Thiên Từ được khen ngợi vì trí nhớ tốt - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Đan Trường, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho bé Thiên Từ vì khả năng ghi nhớ nhanh nhạy dù chỉ mới 3 tuổi: “Thiên Từ còn nhỏ mà đã giỏi vậy rồi. Nay mai lớn lên chắc giỏi lắm”, “Biết đâu sau này Thiên Từ nghiên cứu và chế tạo ra xe hơi có nhiều tính năng mới sao anh”, “Thiên Từ dễ thương quá nè”, “Nhìn Thiên Từ mê xe mà thấy Thiên Từ quá giỏi luôn xe nào cũng biết”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-truong-tiet-lo-con-trai-khong-co-nang-khieu-ca-hat-nhung-lai-so-huu-kha-nang-ma-bo-cung-phai-chao-thua-369184.html