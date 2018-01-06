Dân tình sụt sùi thương Subeo khi cậu bé mạnh dạn trách móc mẹ Hà Hồ

Dù chỉ là một lời khen dành cho Hồ Ngọc Hà nhưng nhiều người nhận ra bé Subeo rất thèm khát được ở bên mẹ. Cậu bé trân trọng từng phút giây hiếm hoi được vui đùa bên nhau.

Tranh thủ chuyến công tác dài ngày ở Hàn Quốc, Hồ Ngọc Hà đưa con trai đến xứ sở kim chi để tận hưởng những ngày đông đầy tuyết trắng. Trước ngày diễn, "Nữ hoàng giải trí" kịp đưa Subheo đi chơi khắp nơi đề bù đắp khoảng thời gian cô mãi vùi đầu với công việc. Nữ ca sĩ tự trách mình là bà mẹ kém cỏi, đi diễn liên miên không có thời gian dành cho con.

Hồ Ngọc Hà tự hào vì con trai đã lớn và rất hiểu chuyện - Ảnh: FBNV Chú thích vào những bức ảnh vừa đăng tải trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vui vẻ kể lại lời tâm sự dễ thương của con trai. "Cậu thích điên lên, cậu bảo 'mẹ nói mẹ không thể dành được 100% thời gian cho con vì mẹ còn phải đi làm việc, vì mẹ còn trách nhiệm với ông bà và mọi người... Nhưng mẹ luôn làm con rất vui khi ở bên mẹ. Con không bao giờ quên được', rồi cậu hôn má mẹ.

Ừ thì mình kém thật, mẹ gì mà đi suốt...nhưng cứ hễ về tới Sài Gòn hay nhà thì dù chỉ 5 phút cũng phải gặp nhau hôn một cái. Những ngày nào trong tuần được nằm cạnh nhau là ôm hôn hít hà. Cậu ăn uống tuỳ hứng, lúc cực nhiều, lúc cực ít, giống mẹ.

Nói chung mình yêu nhau, chăm nhau, vì nhau có mỗi mình hiểu thôi Beo nhỉ... Yêu", Hồ Ngọc Hà viết. Bé Subeo thích thú với mùa đông giá lạnh ở Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Cậu bé tạo dáng nhí nhố khi thấy mẹ đưa máy lên chụp hình - Ảnh: FBNV Tuy bận rộn nhưng Hồ Ngọc Hà luôn cố gắng đưa con đi du lịch để bù đắp sự thiếu hụt về mặt tình cảm - Ảnh: FBNV Subeo càng lớn bảnh trai và rất hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ - Ảnh: FBNV Có thể thấy, tuy còn nhỏ nhưng Subeo đã rất hiểu chuyện. Cậu bé không mè nheo đòi mẹ phải bên cạnh suốt ngày như nhiều em bé cùng độ tuổi. Mới bước qua sinh nhật lần thứ 7 nhưng con trai Cường Đô la đã biết cách nói lời hay ý đẹp để bố mẹ được vui lòng. Cậu bé cũng được nhận xét là rất khôn ngoan khi không bao giờ làm phật ý người tình của bố hay mẹ. Dù đi chơi với Kim Lý hay Đàm Thu Trang (bạn gái Cường Đô la), Subeo đều rất ngoan ngoãn và thân thiện.

Chẳng ai ngờ giàu như Hồ Ngọc Hà cũng chỉ đắp loại mặt nạ bình dân thế này, xem giá tiền ai cũng choáng Dù lịch trình luôn bận rộn, "nữ hoàng giải trí" vẫn luôn giữ làn da đẹp không tì vết với bí quyết vô cùng đơn giản khiến ai cũng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-sut-sui-thuong-subeo-khi-cau-be-manh-dan-trach-moc-me-ha-ho-265600.html